Entrará en vigor en 2027: el BOE confirma una nueva subida del impuesto sobre las nóminas para financiar las pensiones

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LO ESENCIAL Las claves El BOE confirma que en 2027 se incrementará la cotización a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para reforzar el sistema público de pensiones. El porcentaje total del MEI subirá al 1% en 2027, repartido entre empresa (0,83%) y trabajador (0,17%), y seguirá aumentando progresivamente hasta 1,2% en 2029. Este aumento supondrá un mayor descuento mensual en la nómina de los trabajadores y un incremento en los costes laborales para las empresas. El objetivo de esta medida es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones ante el aumento del gasto por jubilaciones futuras.

Las nóminas volverán a incorporar una mayor cotización destinada a reforzar el sistema público de pensiones a partir de 2027.

Es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional a la Seguridad Social cuya subida está programada desde hace años y que continuará aumentando de forma progresiva durante las próximas décadas.

Aunque en ocasiones se presenta como un nuevo impuesto sobre las nóminas, el MEI no es un impuesto directo como el IRPF, más bien una cotización finalista sobre la base de contingencias comunes. La normativa establece que los ingresos obtenidos se destinen al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El mecanismo fue introducido inicialmente por la Ley 21/2021 y posteriormente reformado mediante el Real Decreto-ley 2/2023, publicado en el BOE en marzo de ese año. Esta última norma estableció una cotización progresiva que llegará al 1,2% en los próximos años.

El objetivo declarado es reforzar la sostenibilidad del sistema y disponer de recursos ante el aumento del gasto en pensiones asociado a la jubilación de las generaciones más numerosas.

El porcentaje subirá en 2027

En 2026, el MEI supone un 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes en el Régimen General. De ese porcentaje, el 0,75% corresponde a la empresa y el 0,15% al trabajador. Así lo recoge la orden de cotización publicada en el BOE para este ejercicio.

La siguiente subida está prevista para 2027, cuando el tipo total pasará al 1%. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, la distribución prevista será del 0,83% a cargo de la empresa y del 0,17% a cargo del trabajador.

Esto significa que la parte que se descuenta directamente de la nómina aumentará en 0,02 puntos porcentuales respecto a 2026. Por ejemplo, sobre una base de cotización de 2.000 euros mensuales, la aportación del trabajador pasaría de 3 euros al mes a 3,40 euros. En términos anuales, serían 4,80 euros más.

Para una base de 3.500 euros, la aportación del empleado pasaría de 5,25 a 5,95 euros mensuales, lo que supone un incremento de 8,40 euros al año.

El aumento también tendrá efecto sobre los costes laborales de las empresas. Con una base de 2.000 euros mensuales, la aportación empresarial al MEI pasaría de 15 euros al mes en 2026 a 16,60 euros en 2027.

La subida continuará después de ese año. La normativa fija un tipo del 1,10% para 2028 y del 1,20% desde 2029 y hasta 2050, con un 1% a cargo de la empresa y un 0,20% del trabajador cuando se alcance ese porcentaje.

En el caso de los autónomos, al no existir una aportación empresarial diferenciada, la cotización correspondiente al mecanismo se aplica sobre su base de cotización conforme a las reglas específicas de su régimen.

De esta forma, el MEI seguirá incrementándose gradualmente durante los próximos años para alimentar el Fondo de Reserva, cuya finalidad es disponer de recursos para las prestaciones contributivas y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.