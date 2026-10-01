Confirmado por el Gobierno: aprueba 7 M€ en subvenciones para contratar jóvenes menores de 30 años en el sector público

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LO ESENCIAL Las claves El SEPE destina 7.057.043 euros a contratar jóvenes desempleados menores de 30 años en el sector público estatal. Los contratos serán formativos, durarán 12 meses y deberán formalizarse e iniciarse antes de finalizar febrero de 2027. Las ayudas salariales oscilan entre 23.596 y 39.327 euros anuales por contrato, según el grupo de cotización, e incluyen apoyo para tutorías y movilidad. Podrán solicitarlas organismos de la Administración General del Estado y el sector público estatal para proyectos de transición verde, digitalización y cohesión social.

La convocatoria del programa 'Proyectos de primera experiencia en administraciones públicas' ya tiene dotación económica.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinará 7.057.043 euros a financiar la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años para que puedan adquirir su primera experiencia profesional en el sector público estatal.

La medida ha sido aprobada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2026 de la Dirección General del SEPE y contempla contratos de 12 meses. Las contrataciones deberán realizarse mediante el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, de acuerdo con el nivel de estudios de cada persona.

Proyectos de primera experiencia en administraciones públicas

Las ayudas cubrirán los costes salariales de los jóvenes contratados en función de su grupo de cotización. Para los grupos 1 y 2 se establece una cuantía de 39.327 euros anuales por contrato, mientras que para los grupos del 3 al 7 será de 31.462 euros.

En los grupos del 8 al 11, la ayuda alcanzará los 23.596 euros anuales. A estas cantidades se suma una subvención destinada a la tutoría.

Las entidades podrán recibir 215 euros al mes durante los tres primeros meses por cada tutor encargado del acompañamiento, orientación y asesoramiento inicial del trabajador.

El programa también incorpora una ayuda de 1.000 euros al año por persona contratada cuando esta tenga su residencia en una provincia o isla distinta de aquella en la que se encuentre el puesto de trabajo.

Con ello se pretende facilitar la movilidad y favorecer el acceso a oportunidades laborales independientemente del territorio de residencia.

Los destinatarios son jóvenes menores de 30 años que estén desempleados e inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo. Cuando exista cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), también deberán estar inscritos y ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de la contratación.

Las entidades que podrán beneficiarse de las subvenciones son los órganos de la Administración General del Estado, organismos públicos e instituciones del sector público estatal.

Las contrataciones se concentrarán especialmente en tres ámbitos: transición ecológica y economía verde, digitalización de servicios y cohesión social.

En este último caso se incluyen trabajos relacionados con personas con discapacidad o dependencia, colectivos vulnerables y rehabilitación de entornos públicos.

Las solicitudes correspondientes a los costes salariales y la tutoría deberán presentarse en un plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la resolución del BOE. Para las ayudas al desplazamiento, el plazo será de 7 días naturales desde la última contratación.

Las contrataciones deberán formalizarse e iniciarse antes de que termine febrero de 2027. El SEPE establece además un límite: ninguna entidad podrá recibir más del 10% del crédito total disponible, salvo que queden fondos sin asignar.

El programa podrá contar con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y contempla el anticipo del 100% de la subvención concedida, sin necesidad de presentar garantías.