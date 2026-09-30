Pilar Berral, notaria: “Cuando un matrimonio viene a la notaría para otorgar testamento se quedan muy sorprendidos”

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LO ESENCIAL Las claves Los matrimonios que acuden a otorgar testamento suelen sorprenderse al descubrir que firman testamentos independientes, incluso si el contenido es idéntico. El Código Civil exige que el testamento sea unilateral y unipersonal, garantizando la autonomía de la voluntad y la revocabilidad individual del documento. Cada persona tiene su propio patrimonio y obligaciones, por lo que los testamentos conjuntos pueden generar confusiones y complicaciones en la ejecución de la última voluntad. En territorios forales como Aragón, País Vasco, Galicia y Cataluña, sí se permite el testamento mancomunado y los pactos sucesorios para preservar el patrimonio familiar.

Testamento. La RAE lo define como “declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte”. También como “documento donde consta en forma legal la voluntad del testador”.

Son muchas las parejas que deciden hacer testamento al poco de unir sus vidas ya sea en el altar, en un ayuntamiento, o en los juzgados. Otros, sin embargo, prefieren esperar. De una u otra forma, cuando deciden dar el paso, su idea preconcebida ‘salta por los aires’.

“Cuando una pareja acude a la notaría a otorgar testamento, especialmente un matrimonio, se quedan muy sorprendidos al ver que tienen dos testamentos independientes”, afirma la notaria Pilar Berral en YouTube. Y esto es así “aunque tengan el mismo contenido”

Revocar el testamento

¿Por qué esto es así? “Porque nuestro Código Civil establece como un requisito fundamental del testamento la unilateralidad y unipersonalidad”, prosigue Pilar Berral.

Para, a continuación, enumerar las razones que hacen que así sea. La primera de ellas, “porque hay que garantizar la autonomía de la voluntad”.

¿Qué quiere decir esto? “El hecho de que exista un contestador en nuestro propio testamento podría determinar una influencia recíproca”, indica Berral.

Y recuerda que “una de las funciones principales del testamento es recoger nuestra voluntad genuina independiente y libre de cualquier compromiso contractual”.

La segunda razón es que podría ir en podría ir en contra de la libre revocabilidad del testamento. “El testamento se puede revocar cuántas veces quiera uno hasta el momento del fallecimiento”.

Y matiza: “Si lo otorgamos conjuntamente con otras personas no podríamos modificarlo unilateralmente ya que podría alterarse el equilibrio causal entre ambas partes”.

Mientras que la tercera cuestión que hay que tener en cuenta es que “cada persona tiene su propio patrimonio, sus propias obligaciones específicas que son totalmente diferentes de las de otra persona”.

¿Qué podría pasar al otorgar un testamento conjunto con las declaraciones de tu última voluntad en los dos? “Podría dar lugar a indeseables confusiones de derechos y dar lugar a dificultades en la ejecución de la última voluntad”.

Llegados a este punto, Pilar Berral hace una matización, ya que esto es lo que suele ocurrir en el Código Civil común.

Porque hay determinados territorios forales en España con derechos civil propios. Es el caso de Aragón, País Vasco, Galicia y Cataluña.

En estas comunidades autónomas “se permite el testamento mancomunado y el pacto sucesorio como un medio para preservar el patrimonio familiar y la empresa o explotación agrícola·, concluye la notaria.