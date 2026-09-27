Ana, madre de 10 hijos: "Hemos abierto una cuenta bancaria para cada uno con 3.000 euros y cada mes metemos 100”

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Las claves Generado con IA Ana Iglesias, madre de 10 hijos, ha abierto una cuenta bancaria para cada uno con 3.000 euros y aporta 100 euros mensuales a cada cuenta. La familia se beneficia de ayudas fiscales por familia numerosa, como deducciones en el IRPF y descuentos en matrículas y tasas universitarias. Ana recalca que las ayudas públicas no son suficientes para vivir sin trabajar, por lo que es clave planificar y ahorrar desde el nacimiento de los hijos. No todas las bonificaciones y ayudas están disponibles para ellos, y la familia opta por complementar las ayudas públicas con una estrategia de ahorro propia.

Criar a varios hijos supone afrontar gastos muy diferentes a lo largo de los años.

Alimentación, educación, transporte o actividades extraescolares forman parte de una economía familiar que obliga a mirar más allá del día a día y, en muchos casos, a anticiparse a necesidades futuras.

Precisamente por eso, algunas familias numerosas han comenzado a explicar públicamente cómo organizan sus finanzas y qué recursos utilizan para hacer frente a los gastos.

Es el caso de Ana Iglesias, empresaria y creadora de contenido, que ha compartido en redes sociales las medidas de apoyo de las que se beneficia su familia y, sobre todo, la estrategia de ahorro que han puesto en marcha para sus hijos.

Uno de los aspectos que explica es la clasificación de las familias numerosas y las diferencias que existen entre unas y otras.

"Existen dos tipos de familia numerosa, la general, que son las que tienen hasta cuatro hijos, y las especiales, que tienen cinco hijos en adelante", señala.

Su familia pertenece a esta segunda categoría, aunque Iglesias recuerda que las ayudas no son iguales para todos los hogares: "Las ayudas varían: cuanto más hijos tienes, más ayudas recibes, y dependen de la comunidad autónoma".

Entre los beneficios económicos que reciben se encuentra la fiscalidad. "La primera ayuda de la que nos beneficiamos es la del IRPF, percibimos 2.400 euros y por cada niño que exceda la categoría, 600 euros más", explica.

Aun así, la empresaria recalca que estas cantidades no permiten dejar de trabajar ni vivir únicamente de las ayudas: "Que nadie se piense que con esta ayuda nos retiramos y no hacemos nada. Hay que seguir trabajando".

Más allá de las deducciones y bonificaciones, la familia considera fundamental comenzar a ahorrar desde el nacimiento de los hijos. Para ello, ha optado por abrir una cuenta para cada uno y realizar aportaciones periódicas.

"Hemos ahorrado porque es importante, la vida da mil vueltas. A cada niño le hemos abierto una cuenta infantil cuando nacieron con una aportación inicial de 3.000 euros y cada mes les vamos metiendo 100", cuenta.

La educación es otro de los ámbitos en los que pueden beneficiarse de su condición de familia numerosa. "Hay descuentos en matrículas y tasas, es el 100% en nuestro caso", explica.

No obstante, puntualiza que, si los alumnos no aprueban, esas tasas deben abonarse igualmente. En cualquier caso, es un beneficio del que podrán disfrutar cuando sus hijos lleguen a la universidad.

No todas las medidas, sin embargo, están disponibles para ellos. Iglesias señala que no cumplen los requisitos necesarios para acceder a beneficios como el bono social eléctrico o determinadas bonificaciones en el IBI.

En cuanto al transporte, tampoco recurren a los descuentos existentes: "Viajamos todos juntos, hacemos los horarios que queremos y no dependemos de los horarios fijos".

Su caso muestra así cómo las ayudas públicas pueden complementar una planificación económica propia, especialmente cuando se trata de una familia con varios hijos y con gastos que se prolongan durante años.