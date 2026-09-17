Suecia marca la norma con el permiso parental: 480 días de baja y el 80% del salario entre ambos progenitores

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Las claves Generado con IA Suecia ofrece 480 días de baja parental compartida, con el 80% del salario durante los primeros 390 días y una cuota fija en los 90 días restantes. El sistema sueco garantiza 90 días intransferibles para cada progenitor, fomentando la igualdad en la crianza de los hijos. Las familias reciben una ayuda mensual de 125 euros por hijo hasta los 16 años, ampliable hasta los 20 si el joven sigue estudiando. La filosofía sueca 'Lagom' promueve el equilibrio y la sostenibilidad, influyendo en las políticas de conciliación y bienestar social.

El descenso de la natalidad en España y en Europa en general ha supuesto una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos europeos, mientras los gobiernos intentan implementar medidas que busquen impulsar este fenómeno.

Entre ellas, los días de conciliación son una de estas grandes medidas, permitiendo que los progenitores se tomen una baja para pasar más tiempo con su recién nacido. De esta manera, Suecia y los países nórdicos se han consolidado como grandes líderes en este tema, mientras que España se ha quedado atrás.

Así, el sistema sueco está considerado uno de éxito frente al reto de la natalidad y la conciliación familiar convirtiéndose en uno de los más generosos y avanzados actualmente.

125 euros al mes por 20 años

El modelo sueco otorga 480 días de baja parental compartida entre los progenitores por cada hijo. Los primeros 390 días se remuneran en torno al 80% del salario con topes y máximos, y los 90 restantes con una cuota fija.

Además, para fomentar la igualdad en la crianza, 90 de esos días son totalmente intransferibles para cada progenitor.

Por otro lado, el Estado otorga una ayuda fija llamada Barnbidrag de alrededor de 1.250 coronas suecas, que se traducen en 125 euros mensuales, por hijo.

Dicha prestación se cobra ininterrumpidamente hasta los 16 años, pero es ampliable hasta los 20 años siempre y cuando el joven continúe estudiando a tiempo completo.

Asimismo, el coste de guarderías y de cuidado infantil está fuertemente subvencionado por el Estado y el precio que pagan los padres depende estrictamente de sus ingresos, evitando así que el cuidado de los niños suponga un estrangulamiento económico familiar.

A pesar de que España ha conseguido bastantes hitos como la equiparación y la obligatoriedad de permisos retribuidos intransferibles de 16 semanas para madres y padres, el modelo sueco demuestra que la clave es una apuesta estructural del Estado.

'Lagom'

Es importante recalcar sobre los suecos que se guían por una filosofía llamada 'Lagom', la cual significa "ni demasiado ni muy poco, lo justo y necesario", y representa la búsqueda del equilibrio, la moderación y la sostenibilidad en la vida cotidiana.

Así, esta expresión promueve la eficiencia dentro de la jornada laboral para proteger la salud mental y la vida personal de los ciudadanos, evitando así el agotamiento en el mundo laboral.

A nivel consumista, esta mentalidad aboga por comprar solo lo necesario y diseñar espacios funcionales y acogedores, huyendo así del consumismo voraz y el minimalismo extremo.

En este mismo sentido, 'Lagom' fomenta la humildad, el consenso y la equidad social, rechazando la ostentación y el exceso, es decir, buscando siempre un estado de serenidad y equilibrio.