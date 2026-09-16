Pablo Gil, economista: "Nos hemos cargado la clase media, es la que paga todo mientras se llena de impuestos al trabajador"

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Las claves Generado con IA Pablo Gil alerta de que la clase media en España está ahogada por impuestos y una inflación persistente, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo. El economista advierte que la sociedad depende cada vez más del subsidio estatal y vive por encima de sus posibilidades, rellenando el déficit con deuda. Gil recomienda invertir el dinero en vez de dejarlo en la cuenta corriente, proponiendo opciones como bolsa, criptomonedas, Letras del Tesoro, inmobiliario y oro, según el perfil de riesgo del inversor. Defiende la inversión en oro y la financiación a promotores inmobiliarios como vías efectivas para preservar y construir patrimonio a largo plazo.

La clase media en España se encuentra en un momento crítico, ahogada por una subida de precios crónica. Los salarios, por contra, no se incrementan a la par. Tanto es así que la inflación en julio subió un 3,6% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Nos hemos cargado a la clase media, es la que paga todo el pato mientras se ahoga a impuestos al trabajador", afirma el economista Pablo Gil en una entrevista para el podcast The Wild Project.

"Estamos creando una sociedad que simplemente sobrevive en lugar de vivir, dependiente del subsidio del Estado", apunta. Aunque la inflación ha aumentado en gran parte por el conflicto en el estrecho de Ormuz, para Gil "no ha sido un episodio puntual".

"Vamos a convivir con inflaciones estructurales de entre el 2,5% y el 3,5%", alerta. Bajo su punto de vista, en España se vive por encima de las posibilidades reales. "Rellenamos el hueco que no producimos con deuda", aclara.

Ante este panorama, el experto financiero lo tiene claro: "Tener el dinero parado en la cuenta bancaria es perderlo al ritmo de la inflación". Por eso, recomienda invertirlo de alguna forma.

En primer lugar, insiste en que es más importante el momento en el que se empieza a invertir que la cantidad de dinero que se invierte. "El tiempo juega a tu favor", detalla. Para automatizar la inversión, aconseja sacar la parte del sueldo a invertir nada más llegue la nómina.

Esa cifra debe derivarse a una cuenta distinta que ya tenga asignada una inversión concreta. Ahora bien ¿Dónde es mejor invertir? ¿Inmuebles? ¿Oro? ¿Bitcoin? ¿Bolsa?

¿Dónde es mejor invertir dinero?

Aunque no existe una respuesta absoluta, Gil recomienda hacer una introspección hacia el tipo de persona que somos. Si estamos dispuestos a asumir riesgos, la bolsa y las criptomonedas son una buena opción.

En cambio, si preferimos ir a lo seguro, existen tres buenas posibilidades de inversión: las Letras del Tesoro, el mercado inmobiliario y el oro. Sobre la primera, el economista advierte que no sirve para combatir la inflación, pero preserva el capital con un riesgo mínimo.

Por otro lado, considera las inversiones en ladrillo como una excelente vía para construir patrimonio a largo plazo. No obstante prefiere la financiación a promotores frente a la compra para alquiler tradicional. ¿Por qué? Porque así ahorras los problemas de ocupación.

Sobre el oro, defiende su contrastada resiliencia: "En 1890 necesitabas pocas monedas de oro para comprar una vivienda y varios billetes; hoy necesitas 500.000 billetes y menos monedas de oro que entonces".