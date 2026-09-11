Hasta 21.000 euros de alquiler: la F1 en Madrid dispara los precios de los pisos turísticos durante la competición

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Las claves Generado con IA El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid hará que los alquileres turísticos cercanos al circuito MADRING alcancen precios de hasta 21.000 euros. Alquileres de lujo y hoteles en la zona de Valdebebas e IFEMA han elevado sus precios de manera notable durante el evento, con hoteles que multiplican sus tarifas habituales. Se prevé la asistencia de al menos 350.000 personas, lo que provoca una alta demanda de alojamiento y repuntes excepcionales en los precios. El evento generará un impacto económico estimado de 450 millones de euros y la creación de casi 9.000 empleos directos en Madrid.

El próximo 11 y 13 de septiembre la capital española se transformará en una gran pista de Fórmula 1. El Gran Premio se celebrará en el nuevo circuito MADRING en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas.

Un momento histórico para la ciudad que hace cuatro décadas vio su última carrera en Jarama. Además de suponer un evento deportivo, supone un importante motor económico para el sector inmobiliario, turístico y el empleo en la ciudad.

Sin embargo, ha generado un desagradable fenómeno en el sector inmobiliario que ha visto en este evento una gran oportunidad para aumentar sus ganancias. Así, algunos propietarios de la zona de Valdebebas, donde se encuentra el MADRING, han puesto sus pisos en alquiler por precios que llegan a alcanzar los 21.000 euros.

Anuncia de chalet VIP en Valdebebas a 11.400 euros para ver al F1 en Madrid. Airbnb

Además del precio, otro aspecto curioso de este tipo de ofertas es que especifican que el alquiler es únicamente durante los días del evento o el mes de septiembre.

Por otro lado, estos precios afectan sobre todo al alquiler de lujo que se encuentra en zonas cercanas al circuito de Fórmula 1. Por ejemplo, una plataforma inmobiliaria que promueve "un chalet VIP a un minuto del circuito", con cuatro dormitorios, baños y camas donde tres noches suponen un precio de 11.400 euros.

Anuncio de villa de lujo con vistas al Madring el fin de semana de la F1 en Madrid. Airbnb

"Villa de lujo con vistas a la pista de F1 a 50 metros del circuito", lee otra oferta en la misma plataforma. Una "exclusiva" villa de lujo que cuenta con cuatro plantas, cinco dormitorios, cuatro baños, piscina, jacuzzi, aparcamiento privado y "posibilidad de oír la carrera", por un precio de 9.367 euros por dos noches.

Este aumento de precios no resulta anormal teniendo en cuenta que se prevé que asistan al menos 350.000 personas al evento, la mayoría de fuera de España. Con lo cual, al igual que ocurrió con la visita del Papa y los conciertos de Bad Bunny en la ciudad, los propietarios buscan 'sacar partido' de la situación.

Los hoteles se suman a la subida

La zona de Hortaleza, donde se encuentra Valdebebas, no es particularmente turística, con lo cual es de las pocas veces que ha visto un repunte de este calibre en alojamientos turísticos. A manera de ejemplo, la demanda es tal que se necesitarán al menos 5.000 habitaciones de hotel tan solo para el personal vinculado al evento.

No obstante, los hoteles también se han sumado a la tendencia, con precios que llegan a 1.236 euros las dos noches por una habitación para dos adultos, cuando la semana siguiente al evento el precio de la misma habitación se sitúa en 473 euros en el hotel Meliá Madrid Valdebebas.

Precio de las habitaciones en el hotel Meliá de Barajas el fin de semana de la F1 en Madrid. Booking.com

Según un análisis de Simon-Kucher, citado por Antena 3, el precio medio por noche de un hotel en Madrid este fin de semana se sitúa en 1.071 euros, un 147% más que la semana anterior.

De esta manera, la llegada de la Fórmula 1 a Madrid no solo se concentra en un evento único con un circuito interurbano sino también en un fenómeno importante a nivel de precios de alquiler turístico.

Un impacto de 467 millones de euros

Por otro lado, según calcula el Ayuntamiento de Madrid, cada edición del Gran Premio, que tiene previsto permanecer en la capital hasta 2035, supondrá un ingreso de hasta 450 millones de euros para la economía madrileña.

Además de esto, para gestionar y mantener el evento durante esos tres ajetreados días, se crearán al menos 8.850 empleos directos, mientras que, en la hostelería y el ocio se prevé una facturación de 29,5 millones de euros, según la Cámara de Comercio.

El impacto económico del Gran Premio de Fórmula 1 representará unos ingresos del 0,2% del Producto Interno Bruto de la Comunidad de Madrid y el 0,4% de la capital, tan solo en tres días.