Álex, español trabajando en Australia: "Me han pagado 7.165 € por trabajar 22 días seguidos en las minas, merece la pena"

Las claves

Las claves Generado con IA Álex, un joven español, ha trabajado 22 días seguidos en una mina de Australia y ha cobrado 7.165 euros netos por ese periodo. El sector minero australiano atrae a muchos españoles por sus altos salarios, aunque implica jornadas intensivas y condiciones exigentes. El visado Work and Holiday facilita el acceso de jóvenes españoles al mercado laboral australiano, con miles optando por emigrar en busca de oportunidades. Más de 21.000 españoles residen oficialmente en Australia, aunque la cifra real podría superar los 40.000 por motivos laborales y educativos.

Australia se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferidos por los jóvenes españoles que buscan una oportunidad laboral de España.

Los salarios, la demanda de trabajadores y las posibilidades que ofrecen determinados visados han provocado un auténtico boom migratorio hacia el país oceánico.

Uno de los sectores que más interés despierta es el de la minería. Aunque las condiciones de trabajo pueden ser especialmente exigentes, los salarios que se ofrecen han convertido esta industria en una alternativa para quienes buscan ahorrar una importante cantidad de dinero en poco tiempo.

Álex es uno de los españoles que ha decidido probar suerte en este sector. A través de un video publicado en redes sociales, ha mostrado cuánto dinero ha recibido después de trabajar durante 22 días consecutivos en una mina australiana.

"Esto es lo que me han pagado por trabajar 22 días seguidos en las minas de Australia. Netos, al cambio a euros, 7.165 euros", explica el joven mientras muestra el resultado económico de esas semanas de trabajo en sus redes sociales (@alexgallego__).

Jornadas largas, pero salarios elevados

Sin embargo, el sueldo tiene detrás un importante esfuerzo. El propio Álex reconoce que su rutina durante esos días estuvo marcada prácticamente por el trabajo. "Trabajar, dormir y comer 12 horas y media al día, pero merece la pena", asegura.

Este tipo de empleos suele caracterizarse por largas jornadas y turnos intensivos, especialmente en las explotaciones mineras situadas en zonas alejadas de las grandes ciudades.

A cambio, los trabajadores pueden acceder a remuneraciones considerablemente superiores a las habituales en muchos empleos de España.

El caso de Álex refleja una tendencia que ha ganado fuerza entre los jóvenes españoles. El visado Work and Holiday se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada al mercado laboral australiano, con 3.400 plazas anuales disponibles para ciudadanos españoles.

Además, distintos estudios apuntan a un notable incremento de la emigración española hacia Australia. En los últimos tres años, hasta 174.000 jóvenes españoles de entre 20 y 35 años habrían optado por trasladarse al país, atraídos por las oportunidades laborales y la apertura de nuevas vías migratorias.

Actualmente, más de 21.000 españoles figuran oficialmente como residentes en Australia. Sin embargo, la cifra podría superar las 40.000 personas si se tienen en cuenta quienes permanecen temporalmente en el país por motivos laborales o educativos.

Para quienes estén interesados en seguir sus pasos, Álex asegura que actualmente existen más facilidades para acceder al sector. "Si tú quieres venir, si tú quieres cobrar esto, lo tienes más fácil que nunca", afirma.