Manuel, propietario de un negocio de lavado de coches: "Limpiando 5 coches al día, facturo hasta 15.000 euros "

Las claves

Las claves Generado con IA Manuel, dueño de un centro de lavado de coches, factura entre 10.000 y 15.000 euros al mes limpiando entre tres y cinco vehículos diarios. El negocio ofrece márgenes de beneficio de hasta un 75%, con un volumen de caja diario de entre 300 y 500 euros. Las principales dificultades iniciales fueron las trabas burocráticas y una infracción urbanística que obligó a cerrar casi un mes. Manuel ha implementado un sistema de membresía para fidelizar clientes, con tarifas mensuales de 15,99 y 45,90 euros.

El sector de la limpieza de vehículos suele pasar inadvertido cuando se busca una oportunidad atractiva para invertir. Sin embargo, tal y como detalló Manuel, propietario de un centro de este tipo durante una charla con el creador de contenido Adrián G. Martín, resulta ser un nicho de mercado tremendamente lucrativo.

Este emprendedor reveló que, en la actualidad, su establecimiento genera unos ingresos brutos que oscilan entre los 10.000 y los 15.000 euros al mes, garantizándole unos márgenes de rentabilidad sumamente elevados.

Además, confesó que su jornada más exitosa le reportó ingresos de hasta 1.600 euros. En este sentido, el responsable del centro remarcó que el principal obstáculo para desarrollar esta actividad profesional son las "trabas burocráticas", un problema que llegó a forzar el cese temporal de sus operaciones.

Casi un mes inactivos

El fundador del centro aseguró que el mayor quebradero de cabeza al que tuvo que hacer frente al inaugurar su establecimiento fue todo lo relacionado con el papeleo y la administración pública.

"Recibí una carta de que había una infracción urbanística y que tenía que cerrar inmediatamente, vino la policía a precintarnos el negocio", recordó el empresario sobre aquel difícil momento.

Entrevista entre Manuel, dueño de un negocio de lavado de coches, y Adrián G. Martín, creador de contenido. Redes sociales

Aquella 'infracción urbanística' les ocasionó casi un mes de inactividad que, a pesar de todo, Manuel decidió tomarse como vacaciones.

Aprovechó para profundizar en los detalles logísticos de su empresa señalando que su volumen de trabajo habitual le permite limpiar "entre tres y cinco coches al día".

Como norma habitual, indicó que una limpieza exhaustiva a fondo puede requerir el trabajo simultáneo de dos empleados durante "una horita y media o dos". Mientras que, el servicio más rápido se solventa en unos "15 minutos".

Añadió también que su centro ofrece un innovador modelo de fidelización por membresía sobre el que apuntó que "ahora mismo tenemos 18 suscriptores, pero estamos empezando, lleva dos meses".

Manuel lavando un coche Redes sociales

Mediante este formato, los usuarios pueden elegir un paquete básico por 15,99 euros mensuales o una tarifa prémium por 45,90 euros al mes. La ventaja económica es sustancial, ya que, por citar un caso, esa limpieza integral alcanzaría los 80 euros para quienes no estén abonados.

Del mismo modo, destacó su intención de sumar nuevas comodidades para sus clientes habituales, de manera que "cuando lleguen, dejen el vehículo e incluso tener una máquina con código QR que el cliente pueda recoger la llave para hacer el check-in, que sea más automatizado el proceso".

Ya centrado estrictamente en las cifras de su negocio, el propietario se mostró muy directo: "Limpiando tres o cinco coches al día estamos hablando de una facturación de entre 10.000 y 15.000 euros mensuales".

En esa misma línea, recalcó que el porcentaje de beneficio resulta extraordinario: "Más o menos un 70% o incluso un 75%". A esta estadística le añadió la anécdota de que "el día que más he facturado fueron 1.600 euros hace un par de años".

¿Qué volumen de caja diario se requiere para sostener esas envidiables cifras? El gerente lo aclaró sin titubear: "Más o menos entre 300 y 500 euros".

De este modo, Manuel continuó argumentando que resulta muy probable que un centro de limpieza manual de estas características ofrezca márgenes de beneficio superiores a los que presenta un túnel de autolavado tradicional.

Manuel, propietario de un negocio de lavado de coches: "Limpiando 5 coches al día, facturo hasta 15.000 euros "

El motivo fundamental radica en que el riesgo económico inicial es drásticamente menor: "En un autolavado automático son por lo menos 200.000 euros, pero en este al final uno puede empezar aproximadamente entre 5.000 y 10.000 euros".

A este desembolso inicial habría que añadir los costes de contratación de la plantilla, situando la inversión de entrada en torno a los 15.000 euros. Ante esto, detalló que sus partidas de gasto fijo tampoco son especialmente extensas: "La cuota de autónomos que no persona, el tema de los salarios, los materiales y los proveedores".

Como conclusión, quiso subrayar que se trata de un sector que ofrece "mucho potencial" para él en la actualidad, dejando muy claras sus metas de expansión a corto plazo: "Lo suyo sería realmente al final ampliar lo que es el negocio, cuantos más metros más facturas".