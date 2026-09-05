Una jubilada que estuvo de viaje del Imserso en Benidorm: "Después de trabajar 32 años, viajar por 60 € el día está bien"

Las claves

Las claves Generado con IA Una jubilada destaca el atractivo precio de los viajes del Imserso, que rondan los 60 euros por día tras 32 años de trabajo. Los viajes del Imserso facilitan la actividad hotelera en temporada baja y permiten a los jubilados viajar a precios asequibles. Algunos jubilados valoran positivamente el programa por sus condiciones económicas y porque fomenta el viaje en grupo con amigos. El programa ayuda especialmente a personas con menos recursos y se prevé la apertura de reservas para la temporada 2026-2027 en septiembre.

Los viajes del Imserso vuelven a estar en el punto de mira de miles de jubilados españoles. Mientras se acerca el inicio de las reservas para la temporada 2026-27, quienes ya han disfrutado de este programa ponen en valor sus precios y las posibilidades que ofrece para viajar durante la jubilación.

Una de ellas es una jubilada que conoce de primera mano estas estancias y que considera que el coste de los viajes resulta especialmente atractivo después de toda una vida trabajando.

"Hay que saber que es un viaje con facilidades para el hotelero porque tiene espacio para nosotros, los jubilados, los dos ganamos", afirmaba en Capital Radio.

Su experiencia se produjo en varias ocasiones y entre los destinos estuvo Benidorm. La mujer consideraba que este tipo de viajes también permite a los hoteles mantener su actividad durante los meses con menor afluencia turística.

"He trabajado durante 32 años y si viene una cosa de más o menos 60 euros por día, está bien. Creo que debería ser solo para temporada baja", apuntaba. "Fui en octubre y la otra en abril, hacía un poquito de frío en Benidorm".

Jubilados en el Imserso

Su opinión contrasta con la de otros jubilados que no han utilizado nunca el programa o que incluso desconocen cómo funciona. Una de las entrevistadas reconocía que había viajado, aunque nunca recurriendo a esta iniciativa.

"Por el Imserso no, hemos viajado pero no por el Imserso. No hay ninguna razón, ni porque sea bueno ni porque sea malo ni porque sea regular", confesaba.

La hija de otra pareja de jubilados sí tenía una valoración positiva después de la experiencia de sus padres. "Mis padres estaban encantados, la verdad", señalaba. "Era más barato que lo normal, tenía mejores condiciones y sobre todo porque iban con amigos. A mí me parece bien".

Además, consideraba que el programa tiene una función importante para quienes disponen de menos recursos. "También pienso que los viajes del Imserso, que los jubilados con alto poder económico no van, entonces sí que ayuda a la gente con menos medios para ir", indicaba.

Otro pensionista admitía no haber recurrido nunca a estas vacaciones subvencionadas. "Estoy jubilada hace mucho tiempo pero no he utilizado nunca el Imserso", apuntaba.

Para la temporada 2026-2027, la inscripción inicial ya ha finalizado y ahora llega el momento de las reservas. En algunas comunidades, los acreditados preferentes podrán reservar desde el 14 de septiembre, mientras que en otras el proceso comenzará el día 16.

Los acreditados no preferentes tendrán sus propios turnos los días posteriores.

Además, quienes estén interesados en el Programa de Termalismo todavía pueden solicitar plaza para los turnos de septiembre a diciembre, cuyo plazo permanece abierto hasta el 31 de octubre de 2026.