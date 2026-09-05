Confirmado en Madrid el 11 de septiembre: estas empresas deberán garantizar el teletrabajo por cortes de tráfico

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid recomienda a las empresas cercanas al Ifema fomentar el teletrabajo el 11 de septiembre por el Gran Premio de Fórmula 1. El evento, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre, atraerá a unas 350.000 personas y provocará cortes de tráfico en el entorno del circuito Madring. Desde el 10 de septiembre, se restringirá el acceso al barrio de San Antonio de las Cárcavas y zonas cercanas al Ifema; solo podrán entrar vehículos con distintivo especial. Los residentes y negocios de la zona restringida deberán solicitar hasta tres pegatinas de acceso por vivienda, presentando documentación e información del vehículo.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, trasladó este miércoles en unas declaraciones recogidas por Europa Press, la necesidad que el próximo 11 de septiembre las empresas madrileñas consideren el teletrabajo.

La recomendación va dirigida a aquellas empresas que se encuentren en zonas aledañas al Ifema, ya que, del 11 al 13 de septiembre tendrá lugar el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid.

Así, se busca minimizar los problemas de tráfico y evitar el colapso de la movilidad ante la celebración del evento en el circuito 'Madring', que espera atraer a unas 350.000 personas.

Cortes de tráfico por el Gran Premio F1

El circuito Madring se encuentra ubicado en el Ifema, cerca de Barajas y para llegar hay varias opciones de transporte público, ya sea metro o autobús. El circuito tiene un recorrido de 5,4 kilómetros que se corre en un tiempo medio de un minuto con 34 segundos.

Así, el delegado de Urbanismo aprovechó también para hablar de otras cuestiones técnicas del evento. En primer lugar recalcó que en relación con los permisos acústicos y ambientales están todos en orden y que se han tomado medidas para "conciliar el derecho al descanso que tienen los vecinos".

Además de esto recalcó que este acontecimiento "va a mover en torno a 350.000 personas a lo largo de los tres días" y que muchos optarán por utilizar el transporte público por lo que esto supondrá un elemento decisivo para la viabilidad.

En vista de que una parte del circuito es urbana ya se están comenzando a producir cortes definitivos y desde el 10 de septiembre se restringirá el acceso al barrio de San Antonio de las Cárcavas y el entorno del Ifema.

La zona restringida estará delimitada por la calle de la Ribera del Sena, pasando por la Glorieta de Edimburgo, Pascual Bravo y Manuel Muñoz Monasterio, y por la calle de Francisco Umbral.

Por otro lado, los vecinos, restaurantes, hoteles y oficinas que estén ubicados en la zona restringida necesitarán un distintivo especial en sus vehículos para poder acceder. Se permitirá un máximo de tres pegatinas de acceso por vivienda que pueden recogerse en asociaciones vecinales o en el mismo Ifema.

Para recoger las pegatinas es preciso presentar un documento que acredite la identidad de quien recoge la acreditación y su vinculación con la vivienda. Esto además de un número de teléfono y la matrícula del coche a la que estará asociada la pegatina.