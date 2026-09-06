Un carpintero inglés en España: "Hay mucha demanda de carpinteros, pero aprender aquí es difícil, hay muchas barreras"

Las claves

Las claves Generado con IA En España hay una gran demanda de carpinteros, pero el acceso a la profesión es complicado por la falta de espacios y barreras formativas. Warren, carpintero inglés, destaca la dificultad para montar un taller propio en España en comparación con Inglaterra, donde es más común disponer de espacios como garajes o sótanos. La formación profesional y el autoaprendizaje a través de internet son vías clave para aprender carpintería ante la escasa oferta formativa tradicional. Para ejercer como carpintero en España se requieren titulaciones oficiales, un certificado en prevención de riesgos laborales, estar dado de alta como autónomo y contar con un seguro de responsabilidad civil.

La carpintería es uno de esos oficios tradicionales que continúa estando muy bien valorado. La falta de carpinteros es una de las principales razones. Según un estudio reciente de Randstad, en España hacen falta unos 114.000 profesionales de la madera y del papel.

"Hay mucha demanda, pero hay muchas barreras para entrar y es difícil aprender", explica Warren, un carpintero inglés que abrió su propio taller en España. "Hacen falta 50.000 carpinteros en España", apunta en una entrevista para el podcast de Fermín Lorda.

Para este profesional, la principal traba es la falta de un espacio propio para aprender este oficio artesanal: "Aquí es muy difícil montar un taller si no vives en una casa, en Inglaterra la gente normalmente tiene un garaje o un sótano para montarlo".

Su alternativa no es solo cursar una Formación Profesional (FP). El carpintero también recomienda empaparse de técnicas y consejos por internet.

"Yo he usado todo mi tiempo libre mirando vídeos de YouTube, viendo técnicas y probándolas en el taller", relata y añade: "Poco a poco he aprendido lo que funciona y lo que no".

Según su experiencia, no había una gran oferta formativa alrededor de la carpintería. Por eso, decidió crear una academia privada dentro de su propio negocio.

¿Pero cómo solucionó la falta de un espacio para llevar a cabo su trabajo? Lo hizo impulsando un taller de coworking, es decir, una zona de trabajo común entre varios carpinteros.

"Mantener este taller cuesta unos 50 euros la hora, 24 horas al día y 7 días a la semana", expone. Por eso, usa una métrica clave para medir los presupuestos que ofrece a sus clientes.

Esta se basa en ganar un 30 % de los presupuestos totales que envía. "Si estamos ganando la mitad de los presupuestos que enviamos tenemos que subir los precios", concluye.

¿Qué se necesita para ser carpintero en España?

El primer requisito es tener una titulación que puede obtenerse por tres vías: a través de una FP básica, un grado medio o uno superior. Esta última opción se centra en especializaciones de diseño y amueblamiento.

Por otro lado, la ley en España obliga a contar con un certificado en prevención de riesgos laborales. Además, si se va a ejercer como autónomo también se necesita estar dado de alta en Hacienda y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

A su vez, como autónomos necesitaremos un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra posibles daños a terceros durante nuestras labores.

Más allá de los requisitos formales, el sector de la madera exige aptitudes en interpretación de planos, matemáticas básicas, manejo de maquinaria como sierras circulares o ingletadoras, y aguante físico para trabajar de pie y cargar peso.