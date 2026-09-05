Arseniy, propietario de 346 trasteros en alquiler: "Generamos 42.000 € al mes y gastamos unos 19.000 €"

Las claves

Las claves Generado con IA El mercado de trasteros en alquiler se ha convertido en una alternativa de inversión rentable en España, con más de 1.500 centros y una facturación anual prevista superior a 400 millones de euros. Arseniy, propietario de Balearic Box en Mallorca, gestiona 346 trasteros y obtiene unos ingresos mensuales de 42.000 euros, con gastos de unos 19.000 euros. La inversión inicial para abrir un centro de trasteros puede superar el millón de euros, y la rentabilidad depende de factores como la ocupación y la propiedad del inmueble. El negocio ha enfrentado obstáculos regulatorios, como la prohibición de usar una planta completa, lo que redujo la capacidad y alargó el plazo de recuperación de la inversión.

El mercado de los trasteros se ha consolidado en los últimos años como una de las alternativas de inversión vinculadas al sector inmobiliario.

La creciente falta de espacio en las viviendas y el aumento de la demanda de almacenamiento han impulsado el negocio del self-storage, un sector en plena expansión en España.

El país se sitúa ya como el cuarto mercado europeo de este tipo de instalaciones y las previsiones apuntan a una facturación anual superior a los 400 millones de euros. Actualmente existen más de 1.500 centros repartidos por el territorio nacional.

Trasteros en alquiler

En este contexto encontró su oportunidad Arseniy, un emprendedor ruso que decidió trasladarse a Mallorca y crear Balearic Box. Su experiencia familiar fue una de las claves para apostar por este modelo de negocio, ya que su padre desarrollaba una actividad similar en Rusia.

Para poner en marcha su empresa encontró una nave industrial y comenzó la transformación del espacio en decenas de pequeños almacenes. Sin embargo, reconoce que la inversión inicial necesaria es elevada.

"Para tres plantas necesitas más de 1 millón de euros. Es una inversión muy importante", aseguraba en el canal de YouTube de Adrián G. Martín. "Y si alquilas el edificio necesitas más o menos de 8 a 10 años para recuperar la inversión".

Actualmente, Balearic Box cuenta con 346 trasteros de diferentes tamaños. La oferta abarca desde pequeños lockers con precios de 30 euros mensuales hasta espacios de almacenamiento de 30 metros cuadrados que pueden alcanzar los 600 euros.

Sin embargo, el producto más habitual se encuentra en una franja intermedia. "Pero el de los trasteros medianos es 120 euros al mes", explica Quintilo, encargado del negocio.

Arseniy considera que este modelo puede funcionar incluso con instalaciones más pequeñas. "Depende del precio para alquilar y del edificio, pero creo que con 50 trasteros tamaño medio de 3-4 metros puede ser un negocio bueno para recibir ingreso pasivo", asegura.

Su visión es clara: "Y si tienes dinero es uno de los sitios con menos riesgo en el mundo". Las cifras actuales reflejan la rentabilidad del proyecto. "Actualmente generamos más o menos 42.000 euros al mes y tenemos gastos de unos 19.000 euros", indica. "La rentabilidad es muy buena".

Entre sus principales costes se encuentran los 11.000 euros mensuales del alquiler de la nave, unos 4.000 euros destinados a nóminas y 1.700 euros en marketing. A ello se suman alrededor de 400 euros correspondientes a suministros como electricidad y agua.

El empresario, no obstante, también ha tenido que enfrentarse a importantes obstáculos. Cuando el proyecto estaba creciendo, el Ayuntamiento prohibió utilizar la tercera planta de la nave al no cumplir los espacios con la altura mínima exigida.

La decisión obligó a reducir la capacidad desde cerca de 500 trasteros hasta los 346 actuales. "Perdimos 300.000 euros de facturación y un 30% de nuestro stock", lamenta Arseniy.

Este contratiempo también modificó sus previsiones para recuperar la inversión: "Ahora necesitamos 12 años para recuperarlo en lugar de 8".

A pesar de ello, mantiene que el negocio sigue siendo rentable y ofrece un consejo a quienes quieran entrar en el sector: ser propietario del inmueble puede cambiar considerablemente las cuentas.

"Para nosotros después del 50% de ocupación ya empieza a ser rentable pero si eres dueño del edificio, después del 5-10% de ocupación vas a recibir un dinero", indica.

Los clientes usan estos espacios para guardar objetos de temporada, almacenar pertenencias durante una mudanza o como apoyo para pequeños negocios. "Y también hay muchos clientes que lo usan como almacén de negocio, les sale más barato que tener su propio local", concluye Quintilo.