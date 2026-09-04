Jorge, propietario de una empresa de huevos: "Vendemos 700 paquetes a la semana y cada miembro paga 36€ al mes"

Las claves

Las claves Generado con IA La empresa Cobardes y Gallinas, fundada por Jorge, vende huevos de gallinas criadas en libertad a través de un club privado por suscripción. El club cuenta con más de 4.000 miembros, cada uno de los cuales paga una cuota media de 36 euros mensuales. Distribuyen alrededor de 700 paquetes de huevos a la semana y han ampliado su estructura a 10 granjas sin invertir en publicidad. El negocio responde a la creciente demanda de huevos de calidad, bienestar animal y trazabilidad, diferenciándose de la producción tradicional.

Los huevos se han consolidado como uno de los productos más imprescindibles en la alimentación de los españoles. Su versatilidad en la cocina y su elevado aporte proteico los convierten en un alimento habitual en millones de hogares.

Sin embargo, detrás de este producto cotidiano existe una industria que ha experimentado importantes cambios en los últimos años.

El bienestar animal, los diferentes modelos de producción y la variedad de huevos disponibles en los supermercados son algunos de los aspectos que han generado debate entre consumidores y productores.

En este contexto, han surgido nuevos negocios que buscan diferenciarse de la producción tradicional mediante modelos centrados en la trazabilidad y las condiciones de vida de las gallinas.

Uno de ellos es Cobardes y Gallinas, una empresa fundada por Jorge y dedicada a la comercialización de huevos procedentes de gallinas criadas en libertad. El empresario explicó el funcionamiento de su proyecto durante una conversación con el youtuber Sergio Begueira.

El negocio de los huevos en España

España es actualmente uno de los principales productores de huevos de la Unión Europea. Según los datos del Ministerio de Agricultura, el país supera los 1.100 millones de docenas producidas cada año, mientras que el consumo se mantiene en torno a los 150 huevos anuales por habitante.

La industria también ha tenido que adaptarse progresivamente a las exigencias europeas relacionadas con el bienestar animal y la sostenibilidad. Muchas explotaciones han abandonado las jaulas convencionales para apostar por sistemas alternativos, como la producción campera o ecológica.

Un cambio que ha elevado los costes, pero que también ha permitido acceder a consumidores dispuestos a pagar más por productos con determinadas características.

En el caso de Cobardes y Gallinas, Jorge asegura que sus animales viven en libertad y reciben una alimentación elaborada específicamente para ellos. "Tenemos huevos de distintas razas de gallina, cada raza te da un color", explica el empresario.

La compañía comenzó oficialmente su actividad en enero de 2020, poco antes del inicio de la pandemia. Actualmente está instalada en Las Rozas y entre sus clientes figuran algunos restaurantes reconocidos, como DiverXO, Tasquita o Azurmendi.

Su modelo de negocio se basa principalmente en un club privado mediante suscripción. El crecimiento de la comunidad ha obligado incluso a limitar temporalmente las nuevas incorporaciones.

"Ahora somos 4.000 y pico en el club, lo hemos tenido que estar cerrado cada dos o tres meses. Hemos abierto la lista de espera hace nada, pero para que te hagas una idea, hemos abierto hace un mes y medio y hemos metido a 1.000 y pico personas", aseguraba.

Cada cliente paga una cuota mensual media de 36 euros. "Pagan una media de 36 euros al mes, con lo cual está haciendo dinero con este modelo de negocio y hemos invertido cero euros en publicidad. Nuestro ticket medio son 36 euros".

La empresa distribuye alrededor de 700 paquetes semanales y su crecimiento le ha permitido ampliar considerablemente su estructura productiva: "Si de una granja te puedes gastar 300.000, 400.000 o 500.000 euros en una granja, gracias a eso tenemos 10 granjas".