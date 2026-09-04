Estrella, propietaria de 3 casas en Asturias: “El lote de las tres propiedades nos salió en 34.000 euros”

Las claves

Las claves Generado con IA Estrella, una enfermera jubilada de Barcelona, compró tres casas en ruinas en un pueblo aislado de Asturias por 34.000 euros. A pesar de ser diagnosticada con cáncer poco después de la compra, la ilusión por remodelar las casas y vivir en la naturaleza le dio fuerzas para superar la enfermedad. Las viviendas fueron restauradas y Estrella asegura que vivir en Asturias y conectar con el campo le ha cambiado la vida y la hace feliz. Estrella anima a otros a seguir sus sueños y no dejarse influir por las opiniones ajenas, resaltando la importancia de perseguir lo que realmente desean.

Estrella es una enfermera jubilada que siempre estuvo enamorada del campo asturiano. Así, la originaria de Barcelona hace tres años decidió comprar tres casas en ruinas en medio de la naturaleza y reconstruirlas para transformarlas en su hogar.

Por desgracia, poco después de la compra le diagnosticaron un cáncer y se tuvo que someter a quimioterapia. Pero su amor por el campo y sus nuevas propiedades era tan grande que comentó en una entrevista con el creador de contenido Hilux Aventura que le dieron fuerzas para superar la enfermedad.

De esta manera, la catalana ha conseguido remodelar las tres viviendas y traer un poco más de vida a este pueblo asturiano formando parte del nuevo modelo migratorio de moda: la transición de la ciudad al campo.

"A mí me ha dado la vida"

"No sé si parezco tonta diciendo siempre que Asturias es lo más bonito, pero es un paraíso", comentó Estrella con una sonrisa. El ambiente que rodea la casa de la catalana es de un verde llamativo, aquel que solo se aprecia en las películas fantásticas, y en la puerta de su vivienda se puede ver una bandera de la comunidad autónoma.

La relación de Estrella con Asturias, como fue mencionado anteriormente, va más allá de simplemente pensar que es "bonito", sino que sentenció que "a mí me ha dado la vida, te lo digo de verdad".

"Cuando caí enferma, tenía aquí al albañil trabajando, y cada vez que la vecina me mandaba una foto era como: '¡Ah, tengo que ir, tengo que ir!', entre quimio y quimio le pedía al médico quince días y venía", confesó la catalana.

De esta manera, manifestó que con estos quince días en la naturaleza asturiana "cogía fuerza", tanto que consiguió superar la enfermedad: "De todo se sale y a mí esto me ayudó mucho. Aquí soy feliz, la naturaleza y restaurar cosas me encanta", recalcó la catalana.

El pueblo en el que reside Estrella se encuentra considerablemente aislado y explicó que en un principio que viajó con su hermana "mirando casas" no fue su primera opción porque "había muchas cuestas y traer a mi padre y a mi madre no era muy apropiado".

Sin embargo, volvió a visitar el pequeño pueblo esta vez en compañía de una amiga que le reclamó que "¿Cómo vas a descartar esto?". Asimismo y acto seguido comentó que "ese mismo día fuimos a buscar a los dueños y lo compramos".

Estrella, propietaria de 3 casas en Asturias: “El lote de las tres propiedades nos salió en 34.000 euros”

El precio, expresó que "no era de lo más barato": "El lote de tres casas nos costó 34.000 euros". A pesar de parecer barato para tres casas, hay que incluir en este precio la remodelación de los tres inmuebles que según explicó estaban en ruinas.

Una de las cosas favoritas de Estrella es que en el pueblo hay un manantial que funciona como la fuente común del pueblo que, de hecho, tiene un camino que fue rescatado por la madre de Estrella. En otras épocas era donde las mujeres del pueblo lavaban la ropa, contó la catalana.

De esta manera, Estrella resumió su sensación de vivir allí en una frase,"es una suerte": "Nadie quería esto porque decían que era una ruina, pero con cariño, amor y paciencia todo se saca", expresó.

"Al principio la gente me decía que estaba loca, que qué ganas tenía y luego, cuando compras, algunos critican que hayas acaparado y que por eso la gente local no puede comprar, pero esto estaba a la venta para todo el mundo al mismo precio y nadie quería invertir ni apostar por ello", comentó la jubilada.

Finalmente concluyó animando a cualquiera a que siga sus pasos: "No esperen a tener miedo o sufrir una enfermedad para darse cuenta de que tienen que hacer realmente lo que quieren sin importarles lo que piensen los demás".