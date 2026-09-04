Los arquitectos coinciden: “Muchos ponen el aire acondicionado, pero una red de conductos es mejor”

Las claves

Las claves Generado con IA Especialistas en arquitectura sostenible recomiendan redes de conductos de aire fresco como alternativa al aire acondicionado convencional para mantener hogares frescos. La clave para un ambiente agradable en verano está en el diseño eficiente de la vivienda: buen aislamiento, protección solar y ventilación natural. El uso de sistemas pasivos y bioclimáticos permite reducir la dependencia de aparatos eléctricos y el gasto energético. Recursos como celosías, toldos, buenas ventanas y cerramientos favorecen la protección térmica y la ventilación eficiente del hogar.

Ante la llegada de una temporada estival que apunta a ser de las más tórridas registradas y con episodios de altas temperaturas muy agudos, el recibo eléctrico no da respiro, por lo que apoyarse únicamente en los sistemas de refrigeración de siempre ha dejado de ser lo más adecuado.

Frente a la tendencia habitual de poner los aparatos de refrigeración a su nivel más alto, los especialistas en diseño pasivo y construcción sostenible sugieren una transformación de concepto absoluta.

La clave para conservar las casas agradables durante el estío no reside en producir bajas temperaturas artificialmente, sino en idear viviendas eficientes, impecablemente impermeabilizadas y aireadas de forma calculada, que puedan detener la incidencia solar justo antes de que llegue a penetrar en nuestro refugio.

¿Cómo sobrevivir al calor?

El arquitecto Jordi Martí, especialista en edificación ecológica, junto a Micheel Wassouf, experto en urbanismo bioclimático y construcciones de alta eficiencia energética, detallaron cuáles son las alternativas óptimas para conservar los hogares con un ambiente agradable de forma sostenible, sin usar en exclusiva los aparatos de aire.

En este sentido, Wassouf indicó que "muchos pondrían un aire acondicionado convencional, pero hay algo mejor: una red de conductos de aire fresco del exterior".

El sistema de canalización logra inyectar un ambiente "fresco, sano y filtrado", de forma regulada y muy eficiente, eludiendo así que exista una dependencia de un exigente compresor térmico convencional que remueva el flujo de manera muy cara.

Por tanto, destacaron que el punto fundamental radica en que el inmueble se encuentre adecuadamente protegido térmicamente y fusionar dicho aspecto con la trama de tuberías que logre inyectar en las habitaciones ese aire puro.

Sin embargo, para aislar térmicamente un hogar de manera adecuada es necesario impedir que las altas temperaturas penetren dentro. Con este fin, los profesionales subrayaron que empleando componentes de diseño bioclimático no hará falta gastar tanta energía para aclimatar el piso.

Varios recursos de este modelo citados por Wassouf incluyen: "Protección solar, buen aislamiento térmico y buenas ventanas, también trabajamos con la ventilación natural".

Con estas medidas, durante las jornadas más calurosas, un domicilio hermético y recubierto contra el clima exterior logra evitar que se incrementen los grados bajo techo de manera drástica.

En este mismo orden de ideas, Martí añadió que "en esos días en los que ya no es factible ventilar, en vez de estar calentando el exterior, mediante el uso de un aire acondicionado convencional, lo que hace una casa pasiva es evitar que entre el calor y aportar solo el frío necesario, que es muy poco, mediante el sistema de conductos".

Ambos especialistas estuvieron de acuerdo al afirmar que resulta necesario reformar los domicilios integrando principios de edificación ecológica. Asimismo, destacaron diversas soluciones de toda la vida apoyadas en innovaciones actuales que logran favorecer notablemente este propósito.

Como muestra, de cara a la defensa lumínica y para esquivar el impacto solar de frente, resulta aconsejable decantarse por celosías o toldos; para lograr una correcta renovación de aire resulta clave elegir una disposición inteligente de las cristaleras para propiciar corrientes naturales; y para retener la temperatura resulta vital montar cerramientos excelentes.

De este modo, aplicando los consejos propuestos por los especialistas, resulta factible conseguir que el domicilio conserve un clima muy agradable sin verse obligados a disparar el recibo eléctrico al poner a funcionar la climatización artificial cada jornada.