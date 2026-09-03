Sebastián vive en el campo con 300 euros al mes: "Gasto unos 50 euros a la semana, no me privo de nada"

Sebastián de la Torre vive en una finca en el campo de manera autosuficiente. YouTube (@Sebastian_Campoyvida)

Las claves

Las claves Generado con IA Sebastián de la Torre vive en el campo con solo 300 euros al mes, gestionando sus propios recursos y cultivos para ser autosuficiente. Dedica sus días al cuidado de gallinas y cultivos, aplicando principios de permacultura para obtener su propio alimento. Sus gastos mensuales rondan los 50 euros semanales, cubriendo luz, agua, internet, gasóleo y algunos caprichos, sin privarse de nada. Defiende que la autosuficiencia significa libertad de elegir, manteniendo acceso a servicios básicos como internet o transporte según sus necesidades.

Sebastián de la Torre se mudó a una finca de 10.000 metros cuadrados en el campo. Así, se ha dedicado a vivir una vida rural rodeado de animales, naturaleza y valiéndose por sí mismo para sobrevivir.

No obstante, el creador de contenido compartió en sus redes sociales que no es fácil llevar esta vida, ya que, para ser autosuficiente hay que producir todos los recursos y productos que vaya a necesitar.

Con esto, mostró cómo es un día en su vida siguiendo una filosofía guiada por la permacultura y la producción de sus propios alimentos. De esta manera, consigue vivir con tan solo 300 euros al mes.

Una vida de 300€ al mes

El día de Sebastián comienza muy temprano por la mañana para darle de comer a las gallinas y recolectar los huevos que hayan puesto. Asimismo, también aprovecha para limpiar un poco el corral.

Acto seguido, se dispone a preparar y cuidar sus cultivos, una tarea a la que dedica una gran parte de la mañana. También aprovechó para describir el desarrollo de su 'bosque de alimentos', donde cultiva frutales, moreras y perales.

Lo cierto es que mantener estos cultivos ha sido una tarea de lo más ardua porque las gallinas se dedican a excavar y pisotear todo, con lo cual, optó por hacerles una especie de camas con materia verde, materia seca, compost, paja y ladrillos.

De esta manera, queda demostrado que de la Torre cuenta con su propia fuente de alimento gracias a sus cultivos de su huerto y sus gallinas. Además de esto, tiene sus propios recursos para conseguir luz y agua.

"Tengo medios para tener luz de manera autónoma, no lo uso porque gasto muy poco y no me merece la pena estar pensando en la luna, el sol, la luz, si cargan o no las baterías, pero si hubiese un apagón yo tengo los medios para seguir funcionando sin problema", señaló de la Torre.

En el caso del agua, explicó que funciona igual, "pago el agua normal, pero si hubiese algún problema también tengo acceso al agua y no tendrá ningún problema".

Sebastián vive en el campo con 300 euros al mes: "Gasto unos 50 euros a la semana, no me privo de nada"

Ahora bien, la pregunta del millón ¿Cómo son las finanzas de Sebastián de la Torre?: "Con 50 euros de gasto yo paso toda la semana, gasto muy poquito; 20 euros de luz, 10 euros o 15 euros como mucho de agua, el internet son 20 euros, unos 40 euros de gasóleo y la comida hay meses que puedo gastar ciento y pico, 200 euros; entonces 300 euros o poco más paso un mes", sentenció.

Además de esto agregó que "yo no me privo de nada y por ejemplo, este verano como vendí el kayak cuando compré la casa, me apeteció comprarme una tabla de paddle surf y me la compré".

Aprovechó para hacer énfasis en que aunque se compre las cosas que desea, lo hace "con conocimiento" procurando que no sea algo recurrente. Sumado a esto manifestó que hay que tener en cuenta que habrá meses que tendrá que hacer frente a algún gasto extra.

"Cuando voy a comprar no miro los precios y compro solo lo que me apetece porque básicamente la carne, proteína, verduras, vegetales, frutas, tengo acceso a ello de manera gratuita, cuando voy a la compra me dedico a comprar solo antojos", desveló el joven autosuficiente.

De la Torre aprovechó para reflexionar sobre que esta forma de vivir es el verdadero significado de la autosuficiencia: "Tener libertad de hacer lo que quieras sin privarte de nada, porque por muy autosuficiente que seas si no tienes acceso a cosas básicas como internet o un vehículo y no tienes dinero, pues considero que tampoco eres autosuficiente, eres poco libre", señaló.

Finalmente, concluyó su reflexión expresando que convertirse en una persona autosuficiente que opta por vivir alejado de la sociedad realmente no tiene que suponer algo tan drástico como abandonar la vida civilizada directamente, sino que "es tener la libertad de decidir y coger lo que más gusta del sistema y rechazar lo que menos te gusta de él".