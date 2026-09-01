Santiago, 22 años: “Me he comprado una casa por menos de 50.000 euros, en 5 años la tengo pagada”

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Marín, a sus 22 años, ha comprado una vivienda en Albacete por menos de 50.000 euros y planea pagarla en cinco años. El joven trabaja profesionalmente en el campo, lo que le permite obtener un sueldo superior al promedio de su edad. La edad media de emancipación en España ronda los 30 años, pero casos como el de Santiago muestran alternativas en ciudades más asequibles. Muchos jóvenes optan por comprar viviendas en zonas rurales o pequeñas ciudades, contribuyendo a la repoblación de la España vaciada.

El problema de la vivienda en España monopoliza frecuentemente el debate social, golpeando con fuerza a la juventud atrapada en un mercado de trabajo precario, donde las retribuciones apenas alcanzan para cubrir el elevado coste de vida actual.

Esta brecha económica sitúa la edad media de emancipación en los 30 años, el índice más alto de la Unión Europea. No obstante, existen excepciones capaces de romper con la norma.

Es el caso de Santiago Marín, quien con apenas 22 años financió mediante un crédito personal la compra de un inmueble en Albacete por menos de 50.000 euros, asegurando en laSexta Xplica que prevé liquidarlo por completo en cinco años.

El secreto de Santiago Marín

El joven explicó que trabaja en el campo, concretamente con los tractores y señaló que supone una profesión en la que hay mucha escasez de mano de obra: "No hay gente profesional, hay mucha gente que quiere trabajar en el campo, pero no profesionalmente, simplemente como temporeros", comentó.

Lo cierto es que el punto que supone la principal diferencia de Marín con otros empleados es su nivel de profesionalidad, lo que le ha permitido contar con un sueldo más alto.

Gracias a ello, explicó que la vivienda fue "pagada por mi cuenta", pero que "estoy con un préstamo personal que me saqué poco a poco y ya en cinco años yo ya tengo mi casa pagada".

La casa de Marín está ubicada en Albacete, donde vive y trabaja el joven agricultor, así decidió desvelar un aproximado de cuánto le había costado el preciado inmueble: "Menos de 50.000 euros".

Lo cierto es que, según la plataforma inmobiliaria Idealista, el precio de compra de una vivienda en esta ciudad de Castilla-La Mancha es de 1.237 euros por metro cuadrado, es decir que una vivienda de menos de 50.000 euros, debería rondar los 40 metros cuadrados.

Como fue mencionado con anterioridad, la edad de emancipación en España ronda los 30 años, con lo cual la situación del joven trabajador no es común.

Teniendo esto en cuenta, es preciso considerar que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una persona de entre 20 y 24 años debería cobrar alrededor de 15.636 euros anuales que correspondería a 1.303 euros mensuales en doce pagas.

A pesar de que parezca una cantidad poco acorde con haberse comprado una vivienda de 50.000 euros, teniendo en cuenta que Albacete es la décima capital de provincia más barata de España, es posible que el joven haya conseguido labrarse unos buenos ahorros.

De igual manera, muchos son los jóvenes que, como Marín, consiguen hacerse con su vivienda propia, sobre todo aprovechando para adquirirlas ya sea en reforma o en zonas de España alejadas de Madrid o Barcelona donde los precios siguen al alza.

Así, se deja entrever el otro lado de la crisis donde muchos jóvenes trabajadores adquieren viviendas en pueblos o incluso viven en autocaravanas porque resulta más barato que un alquiler en las grandes ciudades, pero, con ello, contribuyendo a repoblar la España vaciada.