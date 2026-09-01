Un arquitecto español que paga 1.000€ al mes por un piso de 10m²: "Tengo lo mínimo para sobrevivir"

Las claves

Las claves Generado con IA Víctor Caucedo, arquitecto español en Hong Kong, paga 1.000 euros al mes por vivir en un 'nano piso' de solo 10 metros cuadrados. Estas microviviendas, de entre 7 y 11 m², son comunes en China debido a la alta demanda y la escasez de suelo urbanizable. El piso cuenta solo con lo imprescindible: cama, microondas, nevera, pequeño escritorio y un baño donde la ducha, el váter y el lavamanos comparten espacio. Expertos alertan de los problemas de salud física y mental asociados a vivir en espacios tan reducidos, que afectan sobre todo a jóvenes, extranjeros y familias con bajos ingresos.

Víctor Caucedo, un arquitecto español afincado en Hong Kong, China, paga 1.000 euros al mes por un 'mini piso' de tan solo 10 metros cuadrados.

Según explicó en el programa Equipo de Investigación, estas microviviendas, que oscilan entre los 7 y los 11 metros cuadrados, han surgido como respuesta a un mercado inmobiliario tensionado por la alta demanda y la escasez de suelo urbanizable.

Así, en un espacio tan considerablemente reducido, Caucedo conserva únicamente lo imprescindible para el día a día.

"Es un negocio muy común"

"Esto es un piso de 67 metros cuadrados que está dividido en 5 'nano pisos'", comenzó acotando el español. A modo de ilustración, cada 'nano piso' funciona como una especie de habitación.

El 'nano piso' en el que vive el arquitecto cuenta con una cama, un microondas, una nevera, un pequeño escritorio y un baño donde están el váter, el lavamanos y la ducha en el mismo espacio, a lo que confesó que cada vez que utiliza la ducha "se moja todo".

Baño del 'nano piso' de Víctor Caucedo

Comentó que su piso "es el segundo más grande". A nivel de almacenamiento, comentó que detrás de la cama tiene un tendedero y que "la mayoría de la ropa la pongo directamente ahí".

"Aquí lo que tengo es la taza del desayuno, un vaso y poco más, aquí tengo solo lo mínimo para sobrevivir", agregó.

Por otro lado, su casera es una mujer china que, según expresó el arquitecto, "ha creado su propia empresa que se dedica a renovar pisos, a subdividirlos y alquilarlos, es un negocio bastante común".

Este tipo de pisos, siguiendo la palabra del arquitecto, son muy comunes en China. Como fue mencionado anteriormente, el mercado inmobiliario chino es uno de los más caros del mundo principalmente por una alta demanda que choca con poco suelo para construir.

Así nacieron estos espacios extremadamente compactos que sirven como una solución para aquellos que no pueden acceder a alquileres convencionales, en su mayoría, jóvenes, extranjeros y familias con bajos recursos.

Por su parte, Víctor Caucedo es arquitecto en "un estudio de arquitectura bastante grande" y se dedica a diseñar edificios y viviendas "bastante grandes, de hecho la última ha sido una casa de 700 metros cuadrados".

La propia situación de este joven arquitecto que diseña viviendas de 700 metros cuadrados, pero vive en un piso de 10 metros cuadrados, refleja uno de los grandes problemas de la sociedad china.

A pesar de que dicha entrevista tuvo lugar en el año 2022, este tipo de pisos que contrasta con ofertas de ostentosas mansiones sigue siendo un problema palpable.

Víctor Caucedo, arquitecto español en China laSexta

Incluso, varios expertos han denunciado que este tipo de viviendas suponen un problema para la salud física y mental de quienes habitan en ellos, ya que dificulta el descanso y la convivencia.

Además, no son particularmente iluminados. En el caso del arquitecto, mencionó que "justo tras la ventana tenemos un enorme anuncio de Cartier que lo ilumina todo".