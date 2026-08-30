En vigor: los trabajadores con 2 años de antigüedad pueden acumular 40 horas de permiso retribuido de formación

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores con al menos dos años en la empresa pueden acumular hasta 40 horas de permiso retribuido para formación si no han usado las horas del primer año. Este derecho está regulado en el artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores y permite acumular horas no disfrutadas durante un máximo de cinco años. Las horas de formación deben estar vinculadas a la actividad de la empresa y el periodo de disfrute debe pactarse entre trabajador y empresa, según convenio. Durante la formación, el salario del trabajador no se ve reducido y la empresa asume el coste salarial de las horas dedicadas a formarse.

Los trabajadores que llevan dos años en una empresa pueden llegar a disponer de hasta 40 horas de permiso retribuido para realizar formación, siempre que no hayan utilizado las horas correspondientes al primer año.

Es un derecho recogido en el artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

La norma establece un sistema de formación que permite a determinados empleados disponer de tiempo remunerado para realizar cursos vinculados a la actividad de la empresa. Sin embargo, existe una condición fundamental: el derecho comienza a generarse cuando el trabajador cumple un año de antigüedad.

A partir de ese momento, el empleado dispone de 20 horas anuales de permiso retribuido. Estas horas no tienen por qué utilizarse necesariamente durante el año en el que se generan, ya que la legislación permite acumular las que no se hayan disfrutado durante un periodo de hasta cinco años.

Por tanto, un trabajador que haya cumplido dos años en la misma empresa y no haya utilizado ninguna de estas horas podría acumular 40 horas: las 20 correspondientes al primer año y otras 20 generadas durante el segundo. Si se mantiene el derecho sin utilizar durante cinco años, el máximo teórico podría alcanzar las 100 horas.

Un permiso pagado para formarse

El objetivo de este derecho es facilitar que los trabajadores puedan continuar formándose durante su vida laboral. Las horas deben destinarse a formación profesional vinculada a la actividad de la empresa y permiten al empleado ausentarse de su puesto sin que ese tiempo implique una reducción de su salario.

De esta forma, el trabajador puede realizar cursos destinados a mejorar sus conocimientos y competencias profesionales manteniendo su remuneración. La empresa, por su parte, debe asumir el coste salarial correspondiente al periodo de permiso.

No obstante, el disfrute de las horas no significa que el empleado pueda elegir unilateralmente cualquier fecha. La concreción del periodo en el que se realizará la formación debe establecerse de común acuerdo entre trabajador y empresa, teniendo en cuenta lo que determine el convenio colectivo aplicable.

El sistema permite conservar las horas que no se hayan utilizado y acumularlas durante un máximo de cinco años. Esto significa que el derecho puede alcanzar hasta 100 horas teóricas si el trabajador cumple los requisitos y no utiliza ninguna durante ese periodo.

Para los empleados, supone una oportunidad para completar la formación relacionada con su puesto sin tener que renunciar al salario durante esas horas.

Para las empresas, implica facilitar el acceso a una formación que debe estar relacionada con la actividad laboral y respetar las condiciones establecidas legalmente y por el convenio correspondiente.