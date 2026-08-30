Rafa Mora, propietario de 9 pisos en alquiler: "Cobro 6.000 euros al mes, el primero costó 80.000 y lo alquilo por 900"

Las claves

Las claves Generado con IA Rafa Mora posee 9 pisos en alquiler y obtiene unos 6.000 euros mensuales por estas rentas. El excolaborador de televisión invirtió en viviendas de bajo coste, con precios de compra entre 36.000 y 82.000 euros. La revalorización de sus propiedades ha sido notable: un piso adquirido por 80.000 euros ahora vale 160.000. Mora reconoce que el actual contexto de alta demanda y baja oferta en el mercado inmobiliario le beneficia como propietario.

Rafa Mora ha dejado atrás los platós y los focos para adentrarse en una etapa muy distinta, marcada por la estabilidad y la inversión.

Después de Sálvame, aparcó la televisión para preparar unas oposiciones y convertirse en policía municipal de Pozuelo de Alarcón, plaza que logró con un 8,04.

Pero su sueldo como agente no es su única fuente de ingresos: el excolaborador ha ido levantando, piso a piso, un patrimonio inmobiliario que ahora le reporta importantes ganancias.

El valenciano ha apostado por adquirir viviendas a precios relativamente bajos para después ponerlas en alquiler, una fórmula con la que ha conseguido generar unos ingresos constantes.

En una entrevista en el pódcast de Pascual Ariño, Mora ha explicado con detalle cómo comenzó esta estrategia, cuánto pagó por algunos de sus pisos y la cantidad que consigue ingresar actualmente cada mes gracias a ellos.

"Compramos el primer piso por 80.000 euros, y lo tenemos alquilado por 900", explica Mora al recordar la adquisición de su primera vivienda y el rendimiento que obtiene actualmente con ella.

Después llegaron nuevas compras, entre ellas otra vivienda que adquirió por una cantidad similar. "Luego tenemos otro que compramos por 82.000 euros y está alquilado por unos 800", señala.

A esta vivienda se suman otras adquisiciones más económicas: "El resto han sido pisos pequeños que hemos comprado desde 36.000 euros. Ese, por ejemplo, lo tenemos alquilado por 620".

De hecho, el excolaborador asegura que sus adquisiciones se han movido, de media, en precios relativamente bajos. "La media de lo que me han costado mis pisos está entre los 40.000 y los 55.000 euros", asegura.

Todas estas inversiones, además de proporcionarle un beneficio económico mensual, se han revalorizado considerablemente con el paso del tiempo. "El que me costó 80.000 euros ahora mismo está en 160.000", explica.

Una evolución similar se ha producido en otras de sus propiedades: "Los que me costaron 40.000 están en 75.000 euros; y espero que esto siga subiendo".

A esta revalorización se suman los ingresos que obtiene de los alquileres. "Ahora estamos en unos 6.000 euros mensuales en alquileres", revela Mora, que ha convertido estas propiedades en una importante fuente de ingresos adicional.

Por otro lado, el excolaborador también ha abordado la situación actual del mercado de la vivienda y reconoce que el contexto actual juega a su favor como propietario.

"Es la ley de la oferta y la demanda", sostiene, antes de admitir: "A mí, en este caso, me beneficia que haya mucha demanda y poca oferta".

A pesar de beneficiarse de esta situación como propietario, Mora también reconoce las dificultades que existen actualmente para acceder a una vivienda. "Se han dado las circunstancias para que la vivienda ahora mismo parezca un lujo", afirma.

Una realidad que, según explica, no afecta únicamente a quienes buscan comprar, sino también a quienes necesitan alquilar: "Hoy en día, incluso alquilar un piso parece complicado, ya no solo comprarlo".

Mientras tanto, el excolaborador ha logrado convertir sus inversiones inmobiliarias en una fuente de ingresos adicional a su trabajo como policía municipal, con unas propiedades que, además, han aumentado considerablemente su valor con el paso de los años.