Entra en vigor: los jubilados tienen derecho a un plus del 25% si vuelven a trabajar, a partir del 28 de agosto

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. A. Pérez Meca Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Desde el 28 de agosto, los jubilados que trabajen a tiempo parcial podrán recibir un plus del 25% sobre su pensión. La nueva normativa de jubilación flexible incluye por primera vez a los trabajadores autónomos. El complemento del 25% se aplica a quienes trabajen entre el 55% y el 80% de la jornada; si es del 33% al 54%, el aumento será del 15%. Para acceder a estos incentivos, es necesario trabajar al menos seis meses bajo la modalidad de tiempo parcial.

Compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo a tiempo parcial será mucho más rentable a partir del 28 de agosto gracias a la entrada en vigor de la nueva normativa.

Dicha legislación sobre la jubilación flexible, permitirá a los pensionistas que decidan reincorporarse al mercado laboral con una jornada de entre el 55% y el 80% verán su prestación incrementada con un complemento adicional del 25%.

Esta medida, también tiene como novedad que incluye a los trabajadores autónomos y busca ofrecer un incentivo económico real a quienes deseen seguir en activo sin renunciar por completo a su retiro.

¿En qué consiste la medida?

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 416/2026 que modifica la jubilación flexible, permitiendo que los pensionistas que se acojan a esta modalidad lleguen a percibir un incentivo o bonificación adicional de hasta el 25% en la cuantía de su pensión mientras continúan activos.

Es importante recordar que la jubilación flexible permite a las personas jubiladas volver al mercado laboral a tiempo parcial sin perder el derecho a cobrar su pensión. Sin embargo, para incentivar esta reincorporación, se ha optado por introducir una bonificación para 'premiar' económicamente a quienes opten por esta vía.

Así, para hacerse con este complemento del 25% extra sobre el importe de la pensión, los jubilados deben realizar una jornada de entre el 55% y el 80% de una jornada completa.

Por otro lado, si la jornada es del 33% al 54% podrán contar con un aumento del 15% adicional en la pensión.

Para tener el derecho a atenerse a estos incentivos y tramos de pensión, la regulación exige cumplir un periodo mínimo previo de seis meses bajo esta condición de trabajo parcial.

Por ejemplo, un trabajador que percibe una pensión de 1.600 euros mensuales y ocho meses después de haberse jubilado decide volver a trabajar con un contrato a tiempo parcial del 60%, cobraría el 40% de su pensión, es decir, 640 euros.

Ahora bien, con la nueva regulación este trabajador que supera el 55% de la jornada y ha pasado más de seis meses en esta modalidad, vería un incremento del 25% sobre esta cuantía, es decir, 160 euros más. Esto elevaría su pensión a 800 euros mensuales mientras esté trabajando.

No obstante, en el momento en que el pensionista se jubile definitivamente dejará de percibir esta bonificación.

Esta actualización quedará integrada en el pago mensual de la Seguridad Social a finales de agosto, con lo cual, aquellos pensionistas que cumplan los requisitos podrán ver sus nóminas actualizadas.

Una de las novedades importantes detrás de esta medida es que por primera vez permite a los trabajadores autónomos atenerse a ella, dándoles la oportunidad de sumar un sueldo parcial a su pensión bonificada.

De esta manera, los pensionistas que decidan optar por la jubilación flexible podrán mejorar sus ingresos mensuales mientras sigan en activo y, a su vez, seguir aportando al mercado laboral e intentar solucionar el problema de la pirámide invertida.