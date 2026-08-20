Ya es oficial: más de un 1,8 millones de jubilados cobran una pensión de 2.000 euros o más al mes en España

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 1,8 millones de jubilados en España cobran una pensión de 2.000 euros o más al mes, según datos del INSS a julio de 2026. El crecimiento de las pensiones altas está vinculado a las sucesivas revalorizaciones anuales según el IPC, acumulando un 21,9% de subida en cinco años. Existen notables diferencias de género en las pensiones elevadas: los hombres predominan en los tramos altos, mientras que muchas mujeres reciben pensiones más bajas. El sistema español de pensiones muestra una fuerte desigualdad, con miles de jubilados percibiendo pensiones muy superiores a los 2.000 euros y otros muchos con cuantías mucho menores.

La distribución de las pensiones en España muestra una realidad cada vez más diversa. Según el informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con datos a 1 de julio de 2026, el sistema mantiene 10.517.634 pensiones contributivas en vigor. De ellas, 6,7 millones corresponden a jubilación.

Al analizar los distintos tramos de cuantía, más de 1,8 millones de jubilados (1.871.962 para ser exactos) cobran una pensión de 2.000 euros mensuales o más. Un dato que evidencia el peso creciente de las pensiones situadas en las franjas altas.

Asimismo, el informe muestra una importante concentración en los niveles superiores. Por ejemplo, 317.172 de pensionistas cobran una nómina de entre 3.300,01 y 3.359,58 euros, mientras que otros 163.878 superan los 3.359,61 euros. A ellas se suman 2.721 prestaciones de jubilación situadas entre 3.359,59 y 3.359,61 euros.

Las pensiones máximas en España

De ese modo, el tramo comprendido entre 3.300,01 y 3.359,58 euros agrupa 330.877 pensiones de todo el sistema, de las que 317.172 son de jubilación. El propio informe señala que en esta franja se incluyen las pensiones máximas correspondientes a determinados hechos causantes de 2024 y 2025.

El crecimiento de las cuantías también está relacionado con las sucesivas revalorizaciones vinculadas al IPC. Las subidas aplicadas en los últimos años han permitido que pensionistas que se encontraban cerca de los 2.000 euros hayan cruzado ese umbral.

Desde la aprobación de la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo, las pensiones contributivas en España se revalorizan cada año de acuerdo con la inflación media (IPC interanual) registrada entre el mes de diciembre del año anterior y noviembre del año en curso.

Por ejemplo, en 2022 la subida fue de un 2,5%, en 2023 del 8,5%, en 2024 del 3,8%, en 2025 del 2,8% y en 2026 del 2,7%. La subida acumulada forma una revalorización del 21,9% en un periodo de 5 años que protege el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación.

Por otra parte, las diferencias por género siguen siendo especialmente visibles en las pensiones más elevadas. El sistema registra 3.900.801 jubilaciones correspondientes a hombres y 2.828.288 a mujeres.

En el tramo de 3.300,01 a 3.359,58 euros, hay 260.986 hombres frente a 56.186 mujeres entre las jubilaciones. Una diferencia que refleja el efecto acumulado de carreras laborales, salarios y periodos de cotización históricamente distintos.

En los tramos inferiores ocurre lo contrario en numerosos casos, con una mayor presencia femenina. De hecho, cerca de 900.000 mujeres jubiladas, casi un cuarto del total de este segmento, perciben una pensión de entre 800,01 y 1.050 euros al mes.

Así, frente al crecimiento de las jubilaciones altas, el informe también muestra la existencia de cientos de miles de prestaciones de cuantía reducida. En el tramo de 250,01 a 300 euros, por ejemplo, hay 165.898 pensiones y 113.067 corresponden a orfandad, el 68% del total de esa franja.

Los datos dibujan así un sistema bastante desigual: mientras una parte cada vez más visible de los jubilados supera los 2.000 euros mensuales, otra continúa concentrada en cuantías considerablemente inferiores.