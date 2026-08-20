José, empresario, sobre los funcionarios: "En una empresa privada si dejas de ser eficiente te despiden"

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Azañón, propietario de Peluquerías Rizos, plantea la necesidad de optimizar el gasto público en lugar de aumentar la presión fiscal sobre el sector privado. El empresario propone reformar el modelo de funcionariado público para mejorar la eficiencia y productividad, similar a la gestión de una empresa privada. Azañón señala que hay puestos de funcionario que ya no tienen sentido por la evolución de la sociedad y sugiere reasignar o despedir a quienes no sean eficientes. En España hay más de 3 millones de trabajadores públicos frente a unos 19 millones en el sector privado, lo que refuerza el argumento sobre la importancia de optimizar recursos públicos.

José Luis Azañón es propietario de Peluquerías Rizos y en una intervención en laSexta Xplica aprovechó para hacer una reflexión sobre la interdependencia económica entre el sector privado y el Estado, señalando que se necesitan mutuamente para sobrevivir.

Sin embargo, recalcó que el sector privado tiene que hacer frente a cargas fiscales mucho mayores para financiar los servicios públicos; con lo cual argumentó que una posible solución a esto sería optimizar el gasto público, en vez de elevar los impuestos.

De esta manera, el empresario especificó que existe una necesidad de reformar el modelo de funcionariado público para mejorar la eficiencia y productividad, similar a como se maneja una empresa privada.

La optimización del gasto público

El empresario empezó reconociendo una realidad evidente: "Las empresas no existirían sin impuestos, pero es que los impuestos tampoco existirían sin empresas, es decir, ni siquiera existiría lo público o nos convertiríamos en la China comunista de Mao, donde solo había empresa pública", señaló.

Además de esto agregó que a nivel tributario las empresas sufren lo mismo que las personas: "Las empresas que más facturan y las que más ganan son las que menos presión fiscal tienen", comentó señalando también que "es una perversión bastante complicada de gestionar".

"Yo soy un ferviente defensor de que seguramente hay una necesidad imperiosa de incrementar el gasto en pensiones, sanidad, educación, seguro, pero el problema es que no puede ser a base de seguir metiendo más presión fiscal, sino de optimización de gasto", explicó el empresario.

Así, presentó lo que considera una solución a este problema: "A mi modo de ver y de mi modesta opinión, hay que cambiar el modelo de país que tenemos, por ejemplo, hay muchos puestos de funcionario que ya por la evolución de la vida y de la sociedad, no tienen ningún sentido, pero como tienen una plaza sacada por oposición, no podemos actuar sobre ella", expresó.

De esta manera, explicó que con esto, "no estás optimizando gasto, por ejemplo". En este sentido, Azañón volvió a recalcar que no tiene nada en contra del funcionariado, sino que "se despida o se le busque otra posición donde pueda desarrollar su trabajo".

"Si tú dejas de ser eficiente en tu puesto de trabajo en una empresa privada ¿Qué te pasa? O te despiden o te buscan otro sitio donde puedas ser productivo, podemos hacer lo mismo", propuso el dueño de Peluquerías Rizos.

Según los datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en España hay alrededor de 3.037.432 trabajadores públicos. Mientras que en el sector privado hay alrededor de 19.132.100 trabajadores, según la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística.

Con esto, la propuesta del empresario realmente está basada en que para solucionar ciertos problemas a nivel de ayudas públicas como las pensiones, en vez de aumentar la presión fiscal en el sector privado, se reorganice el sector público buscando eficiencia de todos sus trabajadores.