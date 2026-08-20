Abandonaron la ciudad para mudarse a un pueblo rural en Galicia: "Vendimos nuestra casa y nos vinimos con nuestro bebé"

Jorge y Alba, una pareja que lo dejó todo para irse a Galicia. -

Las claves

Las claves Generado con IA Jorge y Alba vendieron su casa en Cataluña para mudarse con su bebé a un pueblo rural de Galicia en busca de otra calidad de vida. La pareja comparte en redes sociales su proceso de adaptación y restauración de su nueva vivienda, mostrándolo en su canal Piedrasyprados. Aunque la población de Galicia crece principalmente en la costa, el 97% de los municipios rurales siguen perdiendo habitantes. La proliferación de pisos turísticos en Galicia se concentra en la zona costera, mientras que en ciudades del interior, como Ferrol, el fenómeno es menor pero las pernoctaciones hoteleras aumentan.

¿Cambiarías tu vida en la ciudad por una finca rural en Galicia? Esta fue la decisión que tomaron Jorge y Alba, una pareja que vendió su casa en Cataluña por mudarse con su bebé a un pueblo gallego.

"Vendimos nuestra casa, lo dejamos todo y nos vinimos aquí con nuestro bebé", explica Alba. No es un caso aislado. Galicia alcanzó los 2,73 millones de habitantes a mediados de 2026 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), su mejor cifra de los últimos 11 años.

Sin embargo, la mayor parte de este crecimiento tiene lugar en la zona costera del Atlántico. Según un estudio publicado en la Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, se estima que el 97 % de los municipios rurales gallegos continuarán perdiendo habitantes hasta 2052.

Por eso, ejemplos como el de Jorge y Alba cobran mucha importancia. Además, ambos están compartiendo su proceso de adaptación a través de las redes sociales (@piedrasyprados), donde muestran cómo están construyendo su nuevo hogar.

"Hacemos todo con nuestras manos, Jorge está todos los días restaurando una pequeña vivienda adosada a la casa grande para que podamos vivir allí mientras la arreglamos", cuenta Alba en su canal de YouTube, Piedrasyprados.

Y es que desde enero de este año hasta junio estuvieron viviendo de alquiler mientras restauraban mínimamente la propiedad que habían adquirido.

Tuvieron que adecuar un habitáculo a contrarreloj ante la llegada de la temporada turística, ya que su vivienda de alquiler iba a tener esos fines durante el verano.

La proliferación de pisos turísticos en Galicia

Tal como reflejan los datos del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT), en la comunidad autónoma ya hay 27.888 viviendas de uso turístico, lo que representa un 86,2 % de todos los alojamientos turísticos en tierras gallegas.

No obstante, la mayoría se concentran en la zona costera, especialmente en ciudades como Santiago, Vigo y A Coruña, así como municipios que multiplican su número de habitantes en verano como Sanxenxo, provincia de Pontevedra.

En otras ciudades como Ferrol, el fenómeno todavía está lejos de llegar a esos niveles. Aun así, las pernoctaciones hoteleras han crecido un 10,5 % interanual en el municipio durante el primer cuatrimestre de 2026, el segundo mayor aumento de Galicia tras Pontevedra.

"Nos pasamos media vida corriendo detrás de algo que ni elegimos: más trabajo, más cosas, más pantalla, más ruido; aquí el ritmo es otro", concluyen Jorge y Alba en una de sus últimas publicaciones.