Rodri, electricista: "A la gente no le importa gastarse 4.000€ en un sofá, pero sí en una instalación"

Las claves

Las claves Generado con IA Rodrigo y Víctor Martín, padre e hijo, trabajan juntos como electricistas y representan dos generaciones en un sector en constante transformación. Ambos electricistas destacan que los clientes priorizan el precio final sobre la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas. El oficio ha evolucionado y requiere formación continua para adaptarse a nuevas tecnologías como placas solares y vehículos eléctricos. Rodri sugiere renovar la acreditación profesional cada 10 años para garantizar la seguridad y salud en el sector.

Rodrigo y Víctor Martín son padre e hijo y trabajan juntos en SomosCable como electricistas. Ambos representan dos generaciones diferentes de un mismo oficio que ha cambiado considerablemente a lo largo del tiempo.

Así, ambos fueron entrevistados por Schneider Electric España sobre cómo ha cambiado este sector en los últimos 30 años destacando que ha habido un cambio importante en la valoración del personal y que es un sector en constante transformación.

De esta manera, miles de aspectos han cambiado, incluso los intereses de los propios clientes que, explicaron, que dan más importancia a cuestiones superficiales antes que la seguridad eléctrica de su vivienda.

"Ahora solo se mira el número"

La principal diferencia que comentó Víctor en relación con hace 30 años es el valor que se le daba al personal. Señaló que antes la capacidad del electricista y su experiencia tenía un valor, pero que "ahora solo se mira el número, lo demás no se ve nada".

En este sentido, su hijo Rodri explicó que "mandas 200 millones de presupuestos y con lo que se quedan es con el número final". Con esto, explicó que mientras el trabajador dedica su tiempo a buscar el mejor material para el arreglo y ofrecer el mejor servicio posible, el cliente tan solo mira el precio final.

"A la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sofá, pero sí le importa gastarse 4.000 euros en una instalación que no se ve, aunque al final la parte más importante son las instalaciones", comentó el joven electricista.

Lo cierto es que ambos contaron ejemplos de personas que han optado por instalaciones más baratas y luego les ha acabado repercutiendo. Expresaron que hay personas que incluso optan por resolver problemas con trabajadores no autorizados, prácticas que al final pueden suponer un riesgo mortal.

Por otro lado, para estar tantos años trabajando en el sector los profesionales han tenido que irse formando para mantenerse activos: "O te actualizas siendo electricista o te quedas en la nada", sentenció el joven electricista.

"Yo lo he dicho muchas veces, ya no somos tanto electricistas, somos más, somos ingenieros robóticos", explicó Rodri, "es que ha cambiado todo sobre todo en los últimos cinco años, placas solares, el vehículo eléctrico... todo viene y viene con muchísimos cambios".

Rodri, electricista: "A la gente no le importa gastarse 4.000€ en un sofá, pero sí en una instalación"

Teniendo esto en cuenta, Rodri señaló que sería recomendable que se renueve la acreditación cada 10 años mediante pruebas de salud y psicotécnicas para evitar riesgos de salud.

Así, ambos electricistas consideran que es imprescindible formarse continuamente en el oficio para estar al día de todas las novedades.

Finalmente, a pesar de los constantes cambios, Víctor expresó que si pudiese volver atrás, elegiría siempre su profesión sin ninguna duda y también trabajar con su hijo: "Por mucho que discutamos, que discutimos muchísimo por todo, a mí me gustaría volver a trabajar con mi hijo".