Montse, experta en hipotecas: "El primer error es avalar a alguien, creer que puedes vivir ahogado y jugarte tu futuro"

Las claves

Las claves Generado con IA Montse Cespedosa recomienda no avalar a nadie ni asumir una hipoteca que ahogue las finanzas personales. El Banco de España aconseja no destinar más del 35% de los ingresos mensuales al pago de la vivienda. La experta desaconseja las hipotecas fijas actualmente y sugiere optar por hipotecas mixtas sin penalización por amortización. Para los autónomos, se recomienda mostrar antigüedad y clientes recurrentes y considerar la pignoración de alquileres como garantía.

¿Qué es lo que asusta más de una hipoteca? Comprar caro, los tipos de interés, la situación del euríbor, el miedo a un embargo o un desahucio... Todos los temores son válidos cuando haces una inversión tan grande.

Pero para Montse Cespedosa, experta en hipotecas, hay que tenerle más respeto a estas dos cosas: "Lo primero de todo es no avalar a nadie y, segundo, no meterse en una hipoteca creyendo que puedes cuando vas a ir ahogado".

En uno de sus últimos vídeos de YouTube, la exbanquera deja claro que "los números tienen que hacerse con cabeza" para evitar errores críticos. En esta línea, el Banco de España recomienda no destinar más del 35 % de los ingresos mensuales del hogar al pago de la vivienda.

"No puedes jugarte tu futuro", apunta Cespedosa. Por ello, da una serie de consejos a las personas que estén pensando en pedir una hipoteca.

Por ejemplo, en caso de necesitar un aval, recomienda negociar con el banco una fórmula parcial que se liquide una vez se paguen los primeros 20 o 30.000 euros. Para la experta, el gran peligro de pedir una hipoteca en 2026 tiene nombre propio: euríbor.

¿Por qué no es aconsejable una hipoteca fija?

Actualmente, este tipo de interés se sitúa entre el 2,7 y el 2,9 %, por lo que comprometerse a un tipo fijo similar es arriesgado. ¿Por qué? Porque las hipotecas fijas aplican una penalización por cancelación o cambio de hasta el 2 % en caso de pérdida financiera.

En palabras de Cespedosa, "el banco ahora está encantado haciendo hipotecas fijas porque sabe que el euríbor bajará y la gente se encontrará atrapada en un 2,7% de interés".

Su consejo es contratar una hipoteca mixta a 10 años sin penalización por amortización. Esto permite la flexibilidad de cambiarse a una fija cuando los tipos de interés se mantengan bajos.

Precisamente, en mayo de este año las hipotecas a tipo fijo de viviendas nuevas representaron el 60,9 % del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y en 2025 se superó el medio millón de este tipo de deudas, la cifra más alta en 15 años.

Cómo conseguir una hipoteca siendo autónomo

Cespedosa también hace apuntes para que los autónomos puedan conseguir una hipoteca más fácilmente. Desde el punto de vista del banco, es un perfil que conlleva riesgos de impagos.

La inestabilidad de un autónomo genera desconfianza. Tener más de dos años de antigüedad y aportar un listado de clientes recurrentes ayuda, ya que certifica un flujo de ingresos estable.

Por otro lado, la exbanquera menciona la pignoración de los alquileres como herramienta de negociación.

Esto se traduce en el compromiso de domiciliar los ingresos de las rentas en esa entidad bancaria para cubrir las cuotas de la hipoteca.