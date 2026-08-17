España necesita trabajadores en la construcción: 95.000 vacantes y salarios de hasta 36.000€ anuales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) por los incendios forestales de Madrid, a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). Diego Radamés Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la construcción en España suma 95.000 vacantes, principalmente en oficios como fontanería, electricidad y carpintería. La falta de relevo generacional y el envejecimiento de la plantilla han provocado una fuerte dependencia de mano de obra extranjera, que ya representa un 17%. Los salarios en el sector han aumentado, con sueldos medios de 26.965 euros brutos anuales y picos de hasta 36.000 euros para albañiles expertos. La patronal urge a potenciar la Formación Profesional y atraer jóvenes, ya que el empleo en estos oficios está prácticamente garantizado.

El sector de la construcción y de oficios tradicionales en España se encuentra sometido a una importante crisis por la falta de relevo generacional y una plantilla envejecida que se ha apoyado en la mano de obra extranjera que ya representa un 17% aproximadamente del total de puestos ocupados para subsistir.

Carpinteros, electricistas y fontaneros suman 95.000 vacantes en este sector, lo que ha repercutido directamente en la disponibilidad de estos trabajadores para obras mayores y reparaciones domésticas.

Esta escasez también ha hecho que los salarios de estos trabajadores hayan visto un repunte situando el salario medio en 26.965,09 euros brutos al año, siendo el sueldo máximo a cobrar como albañil experto unos 36.000 euros brutos anuales.

"Es todo un ciclo: no hay mano de obra de nada, ni fontaneros, ni electricistas, ni encofradores, ni pladuristas, no hay nada de nada", explicó a laSexta Ismael Pombo, contratista y fontanero en Galireformas S.L.

Los trabajadores del sector llevan mucho tiempo advirtiendo de esta catástrofe a lo que se suma una falta de personal especializado en el sector, lo que lleva a un retraso y parálisis de proyectos, un freno en la construcción de vivienda nueva y un desgaste del personal en activo que debe cubrir los puestos vacantes.

Faltan 25.000 fontaneros

En la fontanería hay aproximadamente 25.000 vacantes lo que ha tenido como consecuencia directa un encarecimiento de los servicios y ha dificultado encontrar una asistencia rápida.

Así, el salario medio de un fontanero en España actualmente se sitúa en torno a los 22.000 euros y 29.000 euros brutos al año, sin embargo, esto varía considerablemente en función del régimen laboral, la experiencia y las especializaciones.

Sin embargo, este no es el único sector en el que se siente la escasez de trabajadores. España también se enfrenta a una importante falta de electricistas.

Así, según las estimaciones de las patronales, se calcula que en España faltan unos 70.000 profesionales de la electricidad, lo que choca con que al menos el 30% de los instaladores en activo se jubilarán en la próxima década.

Otras profesiones que se enfrentan a este problema son la carpintería, el encofrado y el pladur, ocasionadas por la escasa incorporación de jóvenes al sector y una falta de formación adecuada y capacitada, adaptada a las necesidades actuales.

De esta manera, la patronal del sector señala la necesidad de potenciar la Formación Profesional (FP) y hacer atractivos estos oficios a las nuevas generaciones, donde el empleo está prácticamente asegurado.

¿Cuánto se cobra en la construcción?

En el sector de la construcción en España los salarios dependen de los rangos y medias. No obstante, el salario mínimo establecido por el convenio se sitúa en 20.298,22 euros brutos anuales por trabajar la jornada completa.

Así, un peón ordinario, es decir, un trabajador sin especialización, suele cobrar entre 18.900 y 20.300 euros netos al año en 14 pagas, pero esta remuneración varía por provincias. En el caso de los peones especialistas el sueldo aumenta a 20.300 y 21.700 euros netos anuales.

Los ayudantes de albañil reciben un salario de 13.900 euros brutos anuales por trabajar jornadas completas. Por el contrario, un oficial de segunda, es decir un trabajador cualificado, suele cobrar 21.700 y 23.800 euros netos anuales en 14 pagas.

Por otro lado, los oficiales de primera que son albañiles con alta cualificación y experiencia, tienen un sueldo que ronda los 23.800 y 26.600 euros brutos al año en 14 pagas.

Finalmente, los albañiles que cuentan con mucha experiencia, entre 10 y 20 años de experiencia, superan los 25.200 euros brutos anuales en 14 pagas. En el caso de aquellos con una trayectoria superior a 20 años pueden cobrar de media 28.690 euros, pudiendo incluso superar los 36.000 euros brutos anuales.