Carlos, hotelero en Soria, ha vendido habitaciones a 260€ por el eclipse: “Van a pensar que nos hemos aprovechado”

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar total ha disparado la demanda y los precios de los alojamientos en Soria, llegando hasta 900 euros la noche en algunos casos. El propietario de un hotel en Soria vendió habitaciones a 260 euros la noche, el doble de lo habitual, y teme que los turistas se sientan estafados. La mayoría de las reservas en Soria para el eclipse provienen del extranjero, con ocupación completa durante toda la semana. El evento incrementará entre un 25% y 35% los ingresos en hostelería, restauración, transporte y actividades culturales en la provincia.

Este miércoles España podrá ver un fenómeno único: un eclipse solar total, el primero en el país desde 1959. Así, miles de españoles se preparan para el esperado momento y muchos han decidido desplazarse a los lugares en los que se podrá apreciar al 100%.

El eclipse sumirá en la oscuridad total por casi dos minutos a una gran parte del norte de España. Así, en las zonas de mayor visibilidad la demanda de alojamientos ha disparado los precios de los mismos y, en la mayoría de los casos, los ha agotado.

En el centro de la franja de visibilidad se encuentra una de las zonas más vacías de España: Soria, donde los alojamientos no solo se han agotado la noche del 12 y 13 de agosto, sino que han alcanzado hasta los 900 euros la noche.

Así, los hoteleros han visto estos últimos días cómo este evento supondrá una importante fuente de ingresos para esta zona de la España vaciada. Tanto es así, que según reportó Radio Televisión Española, la plataforma Booking detectó un incremento del 522% en las búsquedas internacionales de alojamiento en Soria en la noche del eclipse.

Según los cálculos del Gobierno, al menos unos 280.000 españoles se desplazarán a las zonas de total visibilidad y, al mismo tiempo, se esperan más de 160.000 turistas internacionales que buscan apreciar el eclipse.

Soria en el centro del turismo

Carlos es propietario de Dauria Suites, un hotel de cuatro estrellas en Soria. El hotelero comentó a Radio Televisión Española su opinión sobre la situación en la que se ha visto el sector: "Somos la capital de frío y la avaricia (...) Hay que aprovechar la situación, por supuesto, pero no tanto", confesó.

Lo cierto es que el hotel de Carlos ha vendido habitaciones para la noche del eclipse por 250 y 260 euros, el doble de lo habitual. Por lo general, una habitación en Soria ronda los 70 y 120 euros.

El hotelero se sinceró sobre la situación, explicando que teme que los turistas tengan una visión negativa de la zona por esta increíble subida: "Con los precios que va a pagar la mayoría de la gente, se van a ir cabreados de Soria, con la opinión de que se han aprovechado de ellos".

La mayoría de las reservas del hotel son procedentes del extranjero desde China, Países Bajos, Francia o Estados Unidos y tienen ocupación completa toda la semana.

Además de los hoteles, campings y, en general, los alojamientos de la zona, el sector de la hostelería también verá un incremento de sus ingresos con este turismo rural.

Se calcula que durante la semana del eclipse los sectores de la hostelería, restauración, transporte y actividades culturales verán un incremento de sus ingresos de entre el 25% y el 35%.

De esta manera, las administraciones y empresas de Soria han intentado incentivar la compra en distintos comercios y así distribuir el consumo mientras se enfrentan a una semana que promete ser de las más ocupadas del año para esta provincia.