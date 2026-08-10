Una experta en vivienda avisa: “El precio del alquiler baja en España por primera vez en cuatro años”

Las claves

Las claves Generado con IA El precio del alquiler en España baja por primera vez en cuatro años, con una caída mensual del 4,4% y una interanual del 1,6%. El valor medio del alquiler se sitúa en 14,14 euros por metro cuadrado al mes, tras 42 meses consecutivos de subidas. Cataluña lidera los descensos con una bajada del 16,3% en el último año, seguida por Madrid con un 10,6%. El ajuste de precios se da principalmente en las comunidades donde las rentas eran más altas, como Madrid y Cataluña, alcanzando el límite de la capacidad de pago de los inquilinos.

Vivir de alquiler se había convertido en una auténtica odisea para muchas personas. Porque, durante los últimos cuatro años, no había parado de subir. Una tendencia que se ha roto durante el mes de julio.

“Por primera vez en cuatro años el precio del alquiler baja”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. ¿Cuánto? Pues un 4,4% en su variación mensual, y un 1,6%, en su variación interanual.

De esta manera, y según el portal inmobiliario, el precio de la vivienda se ha situado, de media, en España, en 14,14 euros al mes.

Meses consecutivos de subidas

Volviendo a la estadística, la misma indicaba que durante los últimos 42 meses, el precio del alquiler de vivienda subía y subía sin parar. Algo que se ha repetido desde marzo de 2022, es decir, desde hace 4,3 años.

“La evolución del precio del alquiler confirma lo que veníamos anticipando durante los últimos seis meses”, prosigue la experta en vivienda.

Y añade: “Tras más de cuatro años de subidas ininterrumpidas, el mercado registra su primera caída, un ajuste esperado después de que los incrementos se fueran moderando progresivamente y quedaran atrás las fuertes alzas de dos dígitos”.

Poniendo el foco en las comunidades autónomas, Cataluña lidera los descensos del precio del alquiler, con una caída del 16,3% durante el último año. Dicho de otra manera, la más acusada de su serie histórica.

A continuación, Madrid, con un retroceso del 10,6%, el segundo mayor registrado, solo por detrás del 10,7 % de abril de 2021.

En el otro extremo, las CCAA con incrementos de mayor a menor precio son: Aragón (13,3%), Castilla-La Mancha (11,7%), Navarra (8,6%), Extremadura (8,3%), Asturias (7,5%) y Canarias (7,2%),

Les siguen la Comunidad Valenciana (6,2%), Castilla y León (5,7%), Región de Murcia (5,2%), Andalucía (4,4%), Galicia (2,4%), La Rioja (2,2%), Baleares (0,3%) y Cantabria (0,2%).

“Este cambio marca un punto de inflexión: El precio ha alcanzado el límite de la capacidad de pago de los inquilinos y comienza a corregirse tras el mayor ciclo alcista de las últimas dos décadas”, sostiene la experta.

Y concluye: “Es especialmente significativo que Madrid y Cataluña lideren estas bajadas, ya que son los mercados donde las rentas habían alcanzado los niveles más elevados. Esto confirma que la moderación comienza precisamente en las zonas donde el esfuerzo económico exigido a los hogares era más extremo”.