Pascual, propietario de 16 pisos en alquiler: "Gano más dinero que antes, el Gobierno me está haciendo un favor"

Las claves

Las claves Generado con IA Pascual Ariño, propietario de 16 pisos en alquiler, afirma que gana más dinero que antes gracias a la reducción de la competencia en el mercado. Critica las políticas de vivienda del Gobierno, que según él perjudican a los inquilinos y benefician a los propietarios como él. Sostiene que las restricciones han provocado una subida de precios y que el principal beneficiado de este contexto es el propio Gobierno debido a la recaudación fiscal. Considera que las medidas actuales generan división social y no aportan soluciones estructurales al problema de la vivienda.

El rumbo de las políticas de vivienda en España durante los últimos años sigue dando mucho de qué hablar, especialmente en lo que respecta a la regulación del mercado del alquiler.

Dentro de este debate continuo, las palabras de Pascual Ariño, dueño de 16 inmuebles, han despertado opiniones encontradas al cuestionar la eficacia real de estas medidas.

Su postura, compartida por otros muchos propietarios, nace de su propia experiencia sobre el terreno y de los evidentes cambios que está sufriendo el sector inmobiliario.

Ariño sostiene que las restricciones y la presión sobre los pequeños propietarios no han tenido el efecto esperado.

"Yo ahora gano más dinero que antes. Aunque castiguen a los propietarios, me están haciendo un favor", explica el inversor.

En su opinión, la salida de otros arrendadores del mercado ha reducido la oferta disponible, lo que repercute directamente en los precios. "Me están quitando la competencia. Si me quitan la competencia, vendo más caro", afirma.

Y aunque se muestra crítico con el rumbo legislativo, reconoce que su situación económica ha mejorado de forma significativa.

"Aunque yo critique la Ley de Vivienda, aunque yo critique las leyes actuales, aunque yo critique al Gobierno y las leyes que promueve, a mí me están haciendo ganar más dinero", asegura.

Sin embargo, advierte de que el impacto negativo recae en otros colectivos. "A quien están perjudicando es a los inquilinos y a la gente que llega justa a fin de mes", añade.

El propietario también plantea una comparación temporal para evaluar los resultados de las políticas de vivienda. "Hay que preguntarles qué era mejor: los alquileres o la vivienda, ¿hace un año, hace dos o ahora?".

Desde su punto de vista, la evolución ha sido claramente desfavorable: "Ha ido a peor todo".

Ariño califica las medidas adoptadas como "medidas populistas" y considera que generan división social.

"En vez de aceptar la realidad, nos ponen en contra. Nos enfrentan a propietarios con inquilinos, a inversores con trabajadores", señala, criticando la falta de soluciones estructurales.

Finalmente, apunta directamente a la recaudación fiscal como uno de los factores clave. "¿Quién es el que más dinero está ganando con todo esto? El Gobierno", afirma.

"Si las casas suben de precio y ellos cobran a porcentaje, cuanto más suban más ganarán ellos. Cuanto más gane yo, más gana el Gobierno", concluye.