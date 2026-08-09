Carolina tiene más de 40 años y no encuentra piso en Barcelona: "Es casi imposible, te ofrecen pocilgas a cualquier precio"

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio del alquiler en Barcelona supera los 1.150 euros mensuales y es el segundo más caro de España. Carolina Siri, periodista argentina de más de 40 años, denuncia las dificultades para encontrar piso digno y asequible en Barcelona. Los requisitos de entrada, como fianza y varios meses de depósito, pueden superar los 2.800 euros para pisos de 700 euros mensuales. El mercado inmobiliario ofrece viviendas en mal estado a precios elevados, y muchas veces los anuncios en apps muestran una realidad distorsionada.

Conseguir un piso de alquiler en Barcelona es cada vez más difícil. En abril de 2026, la ciudad condal registró unos niveles inéditos de renta por metro cuadrado, según el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

Además, la provincia barcelonesa es la segunda con el alquiler medio más caro de España con 19,8 euros por metro cuadrado. Carolina Siri es un ejemplo de las múltiples barreras a las que se enfrenta cualquier persona que busca piso en Barcelona.

Esta periodista argentina de más de 40 años relata en su canal de YouTube, Caro Siri, lo difícil que es: "Es casi imposible... o sin el casi, es imposible". "El nivel de lo que te muestran y lo que te exigen es increíble... te ofrecen cuevas, pocilgas...", explica frustrada.

"Alquilan cualquier cosa a cualquier precio"

En la actualidad, Carolina vive en Badalona, pero decidió dar el paso y mudarse a la gran urbe modernista. Sin embargo, tres semanas de búsqueda le han bastado para colmar su paciencia y denunciar la situación a través de sus redes sociales.

"La gente ya está alquilando cualquier cosa a cualquier precio con un nivel de desesperación tremendo", expresa. Las estadísticas lo respaldan: Incasòl cifra el precio medio del alquiler en Barcelona en más de 1.150 euros mensuales. Por delante, tan solo se sitúa Madrid.

"La primera barrera de entrada es la fianza, el mes de depósito, el mes en curso, y de depósito te pueden pedir hasta 2 meses de garantía", enumera antes de proseguir: "O sea que, para ingresar a un piso de 700 euros, tienes que calcular tres o cuatro cuotas mínimo (unos 2,800 €)".

Por otro lado, Carolina alza la voz contra los anuncios que tratan de adornar los inmuebles en las fotografías de los portales web: "Ojo con las fotos que tienen todas las luces encendidas... Es muy probable que el piso no tenga buena luz natural, y en Barcelona sin buena ventilación es muy probable que haya humedad y hongos".

"Lo que se publica en apps es basura", concluye sobre este tema. Además, denuncia que los pisos que les llegan a las inmobiliarias se reparten entre conocidos de los agentes comerciales, o directamente se los queda alguien en lista de espera. "Si lo publican, dura 1 minuto antes de desaparecer", apunta.

¿La única solución? Carolina lo ve claro: compartir piso. El gasto total se divide en varias partes, por lo que no solamente es más fácil pagar la mensualidad, también los requisitos de entrada a la vivienda.

¿Luz al final del túnel?

El pasado julio, el precio de la vivienda en alquiler cayó un 1,6% respecto al mismo mes del año pasado. Fue la primera bajada interanual desde marzo de 2022.

Según las cifras cotejadas por Fotocasa, este descenso significó el fin de una racha de 52 meses consecutivos de subidas de precio. ¿Es posible que se esté dando un cambio de tendencia en el sector de la vivienda?