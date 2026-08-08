Pep, dueño de una autoescuela: "Ganamos 4 euros por clase, lo lucrativo es que la gente apruebe y deje paso"

Las claves

Las claves Generado con IA Las autoescuelas obtienen solo 4 euros de beneficio por cada clase práctica, según Pep, dueño de Autoescola Ribas. El verdadero beneficio para las autoescuelas está en que los alumnos aprueben rápido y dejen paso a nuevos estudiantes. Las largas listas de espera para examinarse en España se deben a la falta de examinadores de la DGT, según la Confederación Nacional de Autoescuelas. En Portugal funciona un modelo híbrido donde empresas privadas examinan a los alumnos bajo supervisión pública, propuesta que algunos ven como posible solución en España.

¿A las autoescuelas les interesa que sus alumnos suspendan? Seguro que alguna vez te has hecho esta pregunta. Podrías pensar que mantener atado a un alumno durante más tiempo podría comportar mayores beneficios económicos, pero en este artículo desmontaremos ese mito.

"Lo lucrativo es que la gente apruebe y deje paso a otros alumnos que están esperando", explica Pep, dueño de Autoescola Ribas de Palma de Mallorca, en un vídeo de YouTube de Adrian G. Martin. Pero hay un factor que impide la renovación fluida del alumnado: las listas de espera de la DGT.

En algunas provincias como Madrid o Barcelona estas superan los tres meses de espera. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) lo achaca a la falta de examinadores por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque su director, Pere Navarro, lo ha negado en varias ocasiones.

El modelo público vs híbrido

El modelo de examen español es completamente público, es decir, depende exclusivamente de un organismo estatal como la DGT. Otra de las propietarias de Autoescola Ribas, Joana, propone el modelo híbrido de Portugal como una posible solución.

En el país luso, una empresa privada examina a los alumnos con la supervisión de un organismo público. Sería un modelo muy parecido al de las Inspecciones Técnicas de Vehículo (ITV) que ya existe en España.

¿Cuánto gana una autoescuela con cada clase?

Al contrario de lo que piensa mucha gente, el margen de beneficio de las autoescuelas es bastante bajo. "A nosotros nos quedan 4 euros de beneficio por cada clase práctica de coche", apunta Pep. En un ejercicio de desglose, el empresario muestra cómo se reparte el dinero de cada sesión.

En su caso, cada clase cuesta 35 euros, que sin el 21 % de IVA se quedan en 28. A esta base imponible hay que restarle el combustible, que oscila sobre los 5 euros, la comisión del profesor (16 euros) y el mantenimiento y amortización del vehículo (10 euros).

"La rentabilidad es la que es, no tenemos forma de aumentarla y tampoco podemos subir el precio muy por encima de lo que el consumidor está dispuesto a pagar", expone. En las matrículas su margen de beneficio es algo mayor.

Cada alumno del permiso de conducir paga 150 euros que incluyen las clases teóricas, el material de estudio y las herramientas en línea como los tests. La tramitación de la solicitud de examen cuesta otros 40 euros, sumando un total de 190 euros.

La autoescuela paga al formador y las licencias para los tests, con lo que la rentabilidad termina situándose en torno al 5 y 10 % (entre 9,5 y 19 euros por alumno).

Por tanto, este ejemplo demuestra que las autoescuelas necesitan un gran volumen de alumnos para obtener grandes beneficios. Por ello, el suspenso de un alumno nunca será bueno para su centro de formación, ya que legalmente este no tiene por qué dar ni una clase más antes de volver a presentarse.