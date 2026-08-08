Alemania necesita albañiles: faltan 150.000 trabajadores de la construcción y pagan sueldos de hasta 7.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Alemania necesita cubrir 150.000 puestos de trabajo cualificados en el sector de la construcción, según el Instituto Económico Alemán. La falta de relevo generacional y el envejecimiento de la plantilla agravan la escasez de mano de obra en la construcción alemana. Los perfiles más demandados son albañiles, electricistas, fontaneros, instaladores de calefacción, carpinteros, pintores y técnicos de andamios. Los sueldos en la construcción alemana oscilan entre 1.900 euros para peones y hasta 7.000 euros brutos mensuales para jefes de obra.

El problema de la falta de mano de obra no afecta sólo a España. Alemania, la considerada como locomotora económica de Europa, también se ve en la misma tesitura en determinados sectores como la construcción.

Si, en el caso de España, hacen falta más de 700.000 personas para trabajar en el sector, en Alemania esa cifra es de 150.000 si hablamos de personal cualificado, según el Instituto Económico Alemán (IW).

El envejecimiento de la masa laboral, así como la falta de relevo generacional y de personal técnico son algunas de las causas que han derivado en esta situación.

Sueldos y perfiles

El año 2026, en Alemania, se veía con buenos ojos en el sector de la construcción. Entre otras razones, porque se iban a retomar proyectos que se habían abandonado, tanto públicos como privados. También, la mejora en la eficiencia energética de los edificios jugaba a su favor.

Sin embargo, una de cada tres empresas del sector de la construcción tienen puestos sin cubrir. A ello contribuye el hecho de que se están jubilando muchas personas cuyos puestos no son fáciles de reemplazar.

¿Cuáles son los perfiles más demandados? Electricistas, fontaneros e instaladores de calefacción, albañiles, carpinteros y ebanistas, pintores y revestidores, y técnicos de andamios.

¿Y cuáles son los sueldos en Alemania? Los peones o ayudantes suelen estar en una horquilla que varía entre los 1.900 y 2.800 euros brutos mensuales.

En el caso de los albañiles cualificados esa cantidad se sitúa entre los 2.800 y los 3.500 euros brutos al mes. Dicho de otra manera, unos 26 euros la hora, lo que equivale a unos 38.000 o 54.000 euros anuales.

En concreto, un peón suele cobrar entre 1.900 y 2.500 euros brutos mensuales; un oficial cualificado, entre 2.600 y 3.400 euros; un electricista oficial, un fontanero o un instalador de calefacción, entre 2.800 y 3.800 euros; un encargado de obra, entre 3.800 y 5.000 euros; y un jefe de obra, entre 4.500 y 7.000 euros brutos.

Conviene recordar que el salario mínimo en Alemania está en 13,90 euros la hora, aunque el sector de la construcción suele ofrecer cantidades más elevadas, como ya hemos visto.