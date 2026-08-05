Emanuele, fontanero italiano en España: "Hoy he trabajado 12 horas y he facturado 2.540 euros por una única factura"

Las claves

Las claves Generado con IA La falta de relevo generacional provoca escasez de fontaneros, electricistas y carpinteros en España. Emanuele Armeli, fontanero italiano en España, comparte en redes sociales facturaciones diarias que pueden superar los 2.000 euros por jornada. El sector sufre una alta demanda que no puede ser cubierta por la escasez de profesionales cualificados. Armeli busca dar visibilidad al oficio y animar a jóvenes a incorporarse, mostrando que ofrece empleo estable y bien remunerado.

La falta de relevo generacional continúa siendo uno de los grandes problemas de los oficios manuales en España.

Sectores como la fontanería, la electricidad o la carpintería arrastran desde hace años una importante escasez de profesionales cualificados, mientras la demanda de servicios sigue creciendo.

Empresas y trabajadores autónomos coinciden en que cada vez resulta más complicado encontrar mano de obra, una situación que provoca retrasos en las reparaciones y dificulta cubrir todas las necesidades de los clientes.

En este contexto, algunos profesionales han encontrado en las redes sociales una herramienta para visibilizar el oficio y animar a nuevas generaciones a incorporarse a un sector que asegura ofrecer empleo estable.

Uno de ellos es Emanuele Armeli Moccia, un fontanero italiano afincado en España desde 2017 y autónomo desde hace cinco años.

A través de TikTok muestra cómo es su trabajo diario, las reparaciones que realiza y la facturación que consigue con cada jornada.

Según explica, los ingresos varían considerablemente en función de los servicios que presta: "1900, 1.500, 900 euros... Depende del día", afirma sobre la facturación diaria que puede obtener.

En uno de sus vídeos, sin embargo, relata una de las jornadas más intensas que ha vivido recientemente.

Tras completar una reforma y una reparación compleja en el baño de un cliente, solucionando problemas en las tuberías y el suministro de agua caliente, asegura: "Hoy he trabajado 12 horas seguidas y he facturado 2.540 euros por una única factura".

Más allá de mostrar cuánto puede ganar, Armeli sostiene que su objetivo es dar visibilidad a una profesión que considera infravalorada y atraer a nuevos trabajadores a un sector con escasez de mano de obra.

"Gracias a mí mucha gente se está animando a aprender ese oficio. Lo hago para que vean que hay trabajo y que no te mueres de hambre", explica al justificar el contenido que publica en sus redes sociales.

A su juicio, esa falta de relevo generacional hace que cada vez sea más difícil encontrar profesionales con experiencia y compromiso.

"Cumplen, hacen bien su trabajo y te resuelven el problema", señala al afirmar que actualmente hay pocos fontaneros que desempeñen el trabajo con profesionalidad.

Las consecuencias de esta falta de relevo ya se dejan notar en el día a día del sector. Armeli asegura que la demanda supera con creces la capacidad de respuesta de muchos profesionales.

"Estoy desbordado de trabajo. No puedo atender a todo el mundo, no doy abasto. Tanto yo como mis colegas", afirma, una realidad que, según explica, obliga a retrasar durante varios días muchos de los servicios solicitados.