Protos marca un punto de inflexión: incorpora una nueva uva en uno de sus tintos más icónicos

Las claves

Las claves Generado con IA Bodegas Protos incorpora por primera vez la uva Malbec en su tinto icónico Protos 9 meses. La añada 2024 destaca por su frescura, carácter sedoso y versatilidad, ideal para barbacoas y comidas al aire libre. El vino se elabora con viñedos ecológicos de Castrillo de Duero y resalta por su color rojo cereza profundo y notas frutales en nariz. Recomendado para maridar con carnes a la brasa, guisos ligeros y quesos frescos o semicurados.

A punto de cumplir un siglo de vida (lo hará en 2027), Bodegas Protos sigue innovando para situarse en la vanguardia en el panorama vitivinícola. ¿Cómo? Pues incorporando una nueva uva en uno de sus tintos más icónicos.

¿De qué uva hablamos? Se trata de la variedad Malbec. ¿Y en qué tinto aparece por vez primera? En Protos 9 meses.

“Un vino que reúne todo lo que pide esta época del año. Frescura, carácter sedoso y una versatilidad que lo convierte en el compañero perfecto de barbacoas, comidas al aire libre y cenas que se alargan hasta la noche”, señalan de la firma bodeguera.

Nueva uva

Con las características antes indicadas, estamos ante un tinto fresco, frutal y sedoso.

La añada de 2024, además, presenta una novedad respecto a las anteriores en su elaboración: la uva Malbec que no hace otra cosa que reforzar el carácter diferencial del vino.

Elaborado a partir de viñedos ecológicos de Castrillo de Duero (Valladolid), “refleja el respeto de la tierra, la personalidad de la altitud y el saber hacer de quienes la trabajan”, apuntan desde la bodega.

Y añaden: “Es un vino pensado para compartir y disfrutar sin prisas”.

Su nota de cata presenta un color rojo cereza profundo y brillante, con toques de violeta que le dan un carácter más vivo y juvenil.

Mientras que en nariz encontramos una intensidad definida por frutos rojos como la mora, la ciruela o la cereza. Y su paso en boca es amplio y fresco, que termina con un eco afrutado y especiado.

Marida con carnes a la brasa, guisos ligeros y quesos frescos y semicurados. Está disponible en hostelería, tiendas especializadas y la tienda online de la bodega.