Veolia y Cruz Roja transforman comunidades a través de iniciativas de empleo, educación y sostenibilidad

Entre ellas, destaca el proyecto OLA que ayuda a personas en riesgo de exclusión a definir su proyecto de vida digna.

Las claves

Las claves Generado con IA Veolia y Cruz Roja colaboran desde hace 15 años para impulsar el empleo, la educación y la sostenibilidad en comunidades vulnerables de España. El programa OLA, creado en 2020, ha ayudado a más de 1.000 personas en riesgo de exclusión laboral en 18 municipios, logrando un 58% de inserción laboral. Veolia y Cruz Roja desarrollan programas de becas y talleres en colegios para fomentar la formación en disciplinas STEAM y la conciencia ambiental entre los jóvenes. Más de 760.000 personas se han beneficiado de iniciativas sociales impulsadas por Veolia y Cruz Roja, que apuestan por la creación de comunidades sostenibles y el empleo verde.

Cuando nos despertamos por las mañanas, solemos seguir la misma rutina: abrimos el grifo para lavarnos la cara o para beber un vaso de agua. Son gestos cotidianos que hacemos sin pensar en todo el engranaje que lo hace posible.

Sin embargo, detrás de esta rutina, en Veolia hay un equipo de más de 18.000 personas en España trabajando día a día para garantizar servicios medioambientales clave tanto en agua como en energía y residuos, de manera continua y fiable.

Pero el verdadero valor de una empresa como Veolia radica no solo en su capacidad para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad mediante el desarrollo de su actividad.

Proteger la naturaleza y asegurar que todo el mundo tenga acceso a los servicios esenciales es, en el fondo, proteger la vida de nuestras comunidades. Por eso, el grupo no entiende el cuidado del medio ambiente sin el cuidado de las personas.

Mejorar la vida de las personas

Con esta filosofía, la compañía ha trazado un plan de acción social basado en tres ejes:

La mejora de la ocupabilidad.

La generación de oportunidades educativas.

La creación de comunidades sostenibles.

En 2025, esta forma de trabajar permitió que más de 760.000 personas se beneficiaran de proyectos de acción social, impulsados a través de más de 900 iniciativas en toda España.

Pero para cambiar las cosas de verdad, no se puede viajar solo. Por eso, desde 2011, Veolia colabora con Cruz Roja, una organización que, con 250.000 voluntarios, más de 1.400 puntos de atención y más de 1.360.000 socios, empresas y aliados en España, sabe mejor que nadie dónde se necesita una mano amiga.

En este 2026, ambas entidades han renovado su alianza, demostrando que un modelo basado en la colaboración permite responder a los retos sociales y ambientales de cada territorio para no dejar a nadie atrás.

Qué es el programa OLA

La vulnerabilidad económica suele venir precedida de la exclusión del mercado laboral. Para romper este círculo vicioso, Veolia y Cruz Roja crearon en 2020 el programa OLA (Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento).

Esta iniciativa acompaña a personas en riesgo de exclusión o potencialmente beneficiarias de tarifas sociales del agua para que puedan empoderarse, afrontar con éxito un proceso de inserción laboral y lograr así transformar su situación, definiendo su propio proyecto de vida digna.

A la fecha, el programa se ha desarrollado en 18 municipios de España (como Murcia, Alicante, Barcelona, León o Granada) y sus resultados reflejan el éxito de la iniciativa: 39 ediciones celebradas y más de 1.000 participantes.

¿Cómo lo hacen? Primero, cubriendo las necesidades más básicas de la persona, teniendo en cuenta su unidad familiar, para que pueda concentrarse en su futuro sin tener que abandonar el proceso para atender imprevistos económicos u otras situaciones sobrevenidas.

Los datos demuestran que la iniciativa funciona:

La vinculación de los participantes al programa supera el 96%, lo que muestra un alto grado de compromiso y participación.

Un 94% se han activado laboralmente durante el programa: ocupando un puesto de trabajo, haciendo entrevistas, formaciones o buscando ofertas.

El 58% han tenido alguna experiencia laboral.

Además, los propios empleados de Veolia realizan acciones de voluntariado corporativo impartiendo talleres prácticos sobre educación financiera o cómo ahorrar agua en el día a día.

El objetivo no es solo encontrar un trabajo: es recuperar la confianza y redefinir su trayectoria futura.

Programa de becas

El futuro de muchas personas depende de oportunidades que no siempre están a su alcance. Para ello, Veolia cuenta con un potente programa de becas que, en algunos territorios, se desarrolla con el apoyo de Cruz Roja:

Jóvenes Talentos: Para que chicos y chicas brillantes estudien carreras universitarias de ciencias, tecnología o ingeniería (las famosas disciplinas STEAM).

Talento Profesional: Enfocado en la Formación Profesional, con la mirada puesta en los trabajos del futuro, los que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente.

Las personas beneficiarias de estas becas tienen cubierta la matrícula y otros gastos derivados de los estudios, además de acompañamiento pedagógico y emocional. Cruz Roja se encarga de ello en Benidorm y Torrevieja.

En algunos municipios del territorio nacional, también se trabaja conjuntamente en potenciar las vocaciones verdes entre las personas jóvenes, para despertar su interés por las profesiones vinculadas a la sostenibilidad, un ámbito con alta capacidad de ocupación.

Comunidades más sostenibles

La conciencia ambiental también se aprende jugando. Por eso, el programa escolar Aqualogía lleva años enseñando a los más pequeños el valor real del agua.

En Benavente, Ponferrada, Villaquilambre y Zamora (Castilla y León), son los propios técnicos de Cruz Roja quienes se meten en las aulas para dar estos talleres tan dinámicos. En total, ya han disfrutado más de 90.000 niños y niñas en toda España.

Por otra parte, destacan los Pactos Sociales promovidos por Veolia, espacios de participación con los distintos agentes sociales, económicos y políticos locales que permiten multiplicar el impacto social positivo basado en el diálogo, la colaboración y la cocreación y dar respuesta a los retos sociales y ambientales del territorio.

Un viaje que no ha hecho más que empezar

La relación entre Veolia y Cruz Roja es un motor de transformación social que lleva 15 años funcionando.

De cara a lo que queda de 2026, ambas entidades ya están trabajando para llegar a más rincones de España, crear más empleo verde y demostrar que el verdadero progreso de una sociedad se mide, precisamente, por cómo cuidamos de los demás y del entorno en el que vivimos.

"La iniciativa social de Veolia y Cruz Roja que logra que el 58% de las personas vulnerables encuentren trabajo" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Veolia.