Silvia Congost, 48 años, psicóloga: "Si tu pareja no responde en 5 segundos qué admira de ti lo mejor es dejarla"

Las claves

Las claves Generado con IA Silvia Congost afirma que si tu pareja no puede decir en 5 segundos qué admira de ti, es mejor dejar la relación. La decepción y el cambio de percepción sobre la pareja son causas frecuentes de ruptura, según la psicóloga. Congost recomienda el 'contacto cero' tras una separación para agilizar el duelo, comparándolo con dejar el alcohol en el caso de una adicción. En España, la duración media de los matrimonios es de 16,4 años y la mayoría de divorcios ocurre tras 20 años de matrimonio.

Las separaciones están a la orden del día. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hubo 80.785 divorcios en 2025. Esa cifra representa 1,7 divorcios por cada 1.000 personas, muy similar a la media europea de 1,6 contrastada por Eurostat.

Muchos matrimonios no se dan cuenta de que la separación es la mejor opción hasta pasados unos cuantos años. Para evitar que se alargue una relación condenada al fracaso, la psicóloga Silvia Congost da algunas claves en el podcast B3TTER.

"Si a tu pareja le preguntas qué admira de ti y no te ha contestado en 5 segundos, vale más dejar la relación", explica. "No hay nada más que hacer ahí", añade con contundencia. Pero no es el único síntoma de que algo no va como debería.

Congost destaca la decepción como uno de los grandes motivos por los que terminan las relaciones. Y es que el cambio de percepción que tenemos de la persona que considerábamos 'perfecta' o ideal puede ser una herida de muerte.

Eso nos lleva a cómo se debe afrontar una ruptura. La psicóloga aconseja el "contacto cero", ya que la separación física agiliza el proceso de duelo. Además, pone como ejemplo el alcoholismo. Un alcohólico que pretende superar su adicción no debe tomarse una copa para probar su autocontrol.

¿Cuál es la duración media de un matrimonio?

La duración media de los matrimonios en España es de 16,4 años, tal como señalan estudios del INE. Sin embargo, la mayoría de divorcios tienen lugar pasados los 20 años de matrimonio, siendo el 31,8 % del total.

La segunda franja de antigüedad con más separaciones es entre los 5 y los 9 años desde la boda, representando un 22,5 % de los divorcios. Estadísticamente, eso significa que superados los 9 años de casado o casada, tienes muchas papeletas para aguantar, al menos, otra década más.

La desmitificación del amor vinculado al dolor

'Quién te quiere te hará llorar'. Seguro que has usado alguna vez esa frase. Pues para Congost se trata de una idea generalizada y errónea: "Una relación sana [...] es aquella que te aporta paz, [...] estás tranquilo y te hace crecer".

"No tienes que querer estar al lado de alguien que no quiere estar contigo", afirma. Según la experta en psicología, hay dos tipos de personas en las relaciones: las que tienen miedo a perderse a sí mismas y las que tienen miedo de perder al otro.

Se trata de dos roles, el primero del cual se basa en una resistencia al compromiso y a ceder en su comportamiento. Para este tipo de comportamiento, el poder y control en la relación es importante para proteger su identidad.

En el otro extremo, está la persona que desarrolla una dependencia emocional a raíz del temor a perder al otro miembro de la relación. Congost avisa que a causa de ello, este rol a menudo amolda su forma de ser para contentar a su pareja.