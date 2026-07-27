Kevin y Desiré, autónomos a los 20: "Llevamos año y medio trabajando 15 horas al día y todavía no ganamos nada"

Las claves

Las claves Generado con IA Kevin y Desiré abrieron un negocio de comida para llevar en Valencia con 21 y 22 años, trabajando hasta 15 horas diarias. A pesar de que el negocio funciona bien, tras año y medio siguen sin obtener apenas beneficios debido a impuestos y reinversiones. Más de 2,2 millones de autónomos en España facturan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, según datos oficiales. El número de jóvenes autónomos en España ha caído un 8,6% en la última década, perdiéndose más de 45.000 empresarios menores de 35 años.

¿Es duro ser autónomo en España? Seguramente conozcas ejemplos cercanos en tu vida que respalden una respuesta u otra. En lo que coinciden muchos empresarios es en que los inicios son duros, no importa el sector de la empresa.

Ese es el caso de Desiré y Kevin, una pareja de Valencia que decidió abrir un negocio de comida para llevar con 22 y 21 años, respectivamente. Ambos aseguran en el podcast La Vieja Escuela que su proyecto, llamado Sal y Pimienta, funciona "a tope".

Sin embargo y a pesar de trabajar entre 13 y 15 horas diarias, el negocio les deja casi sin margen de beneficio: "Llevamos año y medio así, aún seguimos sin ganar prácticamente para nosotros y eso que nos va bien".

¿Cuántos autónomos cobran menos del SMI?

Este es un denominador común entre muchos empresarios: más de 2,2 millones de autónomos facturan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto con la Agencia Tributaria.

Además, cerca de 800.000 declaran ingresos inferiores a 8.040 euros anuales, y poco más de un millón no supera los 10.800 euros netos. Pongamos por caso que un autónomo factura menos de 670 euros al mes, las tablas de cotización de 2026 apuntan a una cuota mensual de 205 euros.

A esto habría que sumarle el IVA, que se paga trimestralmente y que, en el caso de la restauración, es del 10 %. "Yo no sabía lo que era el IVA", admite Kevin, quien defiende que debe bajarse este impuesto ya que entre este y la cuota "te quitan la mitad de lo que has ganado".

Estos gastos, sumados a las reinversiones que han tenido que hacer para mejorar el negocio, les ha dejado prácticamente sin beneficios.

¿Cuántos jóvenes son autónomos en España?

No es habitual que dos jóvenes de apenas 20 años se lancen a una aventura empresarial. En la última década, el número de autónomos menores de 35 años se ha reducido un 8,6 % en España.

En cifras absolutas, representa una pérdida de más de 45.000 jóvenes empresarios, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. En el caso de Kevin y Desiré, ambos dieron el paso por tradición familiar con ayuda de sus padres.

Por un lado, se juntó el hecho de que él llevaba 12 años ayudando en la casa de comidas de su padre, con que ella estaba en búsqueda de empleo. Los inicios no fueron fáciles: el banco no les concedió ningún préstamo, por lo que tuvieron que pedir 55.000 euros a sus familias.

Entre ese dinero y los 5.000 euros que tenían ahorrados, pudieron dar luz verde al proyecto con la adquisición y reforma de un local. En definitiva, el desafío de Kevin y Desiré trasciende su historia personal para evidenciar la realidad de miles de pequeños empresarios en España.