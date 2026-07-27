Un experto en vivienda avisa: “Cada vez son más las familias que compiten por un mismo piso de alquiler”

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio del alquiler en España ha alcanzado un nuevo máximo de 15,3 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 4,2%. Cada vez más familias compiten por el mismo piso de alquiler; en el segundo trimestre de 2026, cada anuncio recibió una media de 42 contactos, un 18% más que el año anterior. En ciudades como Barcelona, el número de familias interesadas por cada anuncio ha crecido un 53%, mientras que en Vitoria se registran hasta 129 contactos por vivienda. La situación provoca un mercado cada vez más elitizado, donde solo los perfiles económicamente sólidos logran acceder a una vivienda en alquiler.

El precio de la vivienda de alquiler continúa con su particular carrera ascendente. Así, y según los datos de Idealista, al cierre de segundo trimestre la subida interanual fue del 4,2%. Dicho de otra manera, nuevo máximo.

En concreto, el precio medio del alquiler en España está en 15,3 euros el metro cuadrado. Y si ya de por sí el dato no es bueno, quienes quieren vivir bajo esta fórmula se encuentran con otro todavía peor.

“Los datos del segundo trimestre confirman que la presión sobre el alquiler no deja de crecer: cada vez son más las familias que compiten por una misma vivienda”, afirma Francisco Iñareta, su portavoz.

Anuncios de viviendas

Volviendo a los datos del marketplace inmobiliario, en el segundo trimestre de 2026 los anuncios de viviendas en alquiler publicados recibieron una media de 42 contactos antes de darse de baja.

Se trata de una cifra que es un 18% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2025. Y hay otro dato que llama también la atención.

“En los mercados en los que se han aplicado topes de precios el problema lejos de corregirse se agrava, porque contener los precios a costa de reducir la oferta solo multiplica la competencia y termina expulsando a quienes tienen rentas más bajas”, subraya Iñareta.

Y añade: “El resultado es un mercado del alquiler cada vez más elitizado, en el que únicamente los perfiles económicamente más sólidos consiguen acceder a una vivienda”.

Por capitales, el volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de ellas.

Así, y entre las grandes ciudades, el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (53%). A continuación, San Sebastián (35%), Alicante (28%), Valencia (23%), Bilbao (11%) y Madrid (9%). En Málaga la competencia ha crecido un 7%, en Sevilla un 3% y en Palma un 1%.

Mientras que, en 11 capitales de provincia, el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%.

Donde más, en La Coruña (85%), Huesca (80%), Tarragona (75%), Valladolid (71%), Lérida y Gerona (ambas con un 66%). Les siguen Huelva (63%), Orense y Badajoz (ambas con un 54%), Barcelona (53%) y Cuenca (50%).

En el otro extremo de la balanza, solo en 2 capitales la competencia se ha reducido: Teruel (-7%) y León (-6%).

Entre las grandes ciudades, es en Barcelona donde la competencia por la vivienda es mayor: 95 familias por cada anuncio. A continuación, Palma (59), Madrid (48), San Sebastián (46), Bilbao (43) y Valencia (42). Por debajo se sitúan Málaga (39), Alicante (38) y Sevilla (35).

Sin embargo, es Vitoria tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 129 contactos. Le siguen Guadalajara (121), Tarragona (119), Lérida (114) y Pamplona (96).

En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con 11 contactos por anuncio, seguida por Salamanca (12), Ceuta (14) y Orense, Badajoz y Granada (los tres con 19).