Marta y Marià llevan 14 años viviendo en una furgoneta: "Gastamos 300€ por persona y no pagamos ni agua ni luz"

Las claves

Las claves Generado con IA Marta y Marià llevan más de 14 años recorriendo el mundo en su furgoneta, superando los 200.000 kilómetros y viviendo con apenas 100 euros semanales. Han reducido sus gastos a la mitad tras dejar sus trabajos convencionales, eliminando facturas de agua, luz y alquiler gracias a un depósito de agua y placas solares. Durante su viaje han trabajado como músicos, artesanos y productores de vídeo, y actualmente viven de su canal de YouTube, destacando la importancia de diversificar los ingresos. Actualmente continúan su aventura en Australia, defendiendo que la verdadera riqueza es poder decidir cada día dónde estar y disfrutar del tiempo propio.

Marta y Marià, conocidos como @furgoenruta, han transformado su vida por completo y ahora mismo llevan más de 14 años recorriendo el mundo en su furgoneta.

La pareja lleva más de 14 años recorriendo el mundo, han superado los 200.000 kilómetros y demuestran que es posible vivir con un presupuesto de apenas 100 euros semanales.

Tras dejar sus empleos convencionales en televisión y prensa en Andorra, la pareja envió su furgoneta a Argentina y comenzó una ruta que los ha llevado desde Ushuaia hasta Alaska

¿Cómo vivir sin facturas?

El dato más impactante es su presupuesto. Mientras en una vida convencional gastaban más de 2.000 euros mensuales, en América Latina mantuvieron una media de entre 300 y 400 euros al mes por persona.

"Redujimos nuestros gastos a más de la mitad", señalan, destacando que "no pagamos agua, no pagamos luz, no pagamos alquiler ni hipoteca".

Cuentan con un depósito de agua de 40 litros que les suele durar una semana. "Aprendimos a ser muy ahorrativos con el agua y le das más valor a los recursos", confiesan. Además gracias a las placas solares, eliminan el gasto eléctrico.

Aunque ambos viven hoy de YouTube aseguran que a lo largo del viaje han sido músicos, artesanos y hasta productores de vídeos comerciales. "Es importante diversificar porque un trabajo puede funcionar en un país y en otro no", aseguran.

Esta libertad les ha permitido redescubrir su escala de valores: "Poder ser dueño de nuestro tiempo y de lo que quiero hacer con mi vida no tiene precio", afirma Marta.

Además de la libertad personal, Marià afirma que "económicamente también estábamos mejor de lo que estábamos cuando teníamos un trabajo estándar"

Para Marià, la conexión con el entorno es vital: "Si tuviéramos que vivir siempre encerrados en un piso nos sentiríamos presos realmente... como un pájaro en una jaula"

Pero para ellos no todo ha sido sencillo. El envío de su vehículo por contenedor ha sido de sus peores experiencias "No lo manden por contenedor porque es un desastre; nos quisieron timar y pasó de todo", advierten.

Además, cuando la furgoneta se avería, el presupuesto puede dispararse hasta los 1.000 euros mensuales.

Ante las críticas de quienes dicen que "romantizan la pobreza", ellos son claros: "¿Quién es más pobre, el que menos tiene o el que menos tiempo tiene para disfrutar?".

Actualmente, tras más de una década en América, Furgo en Ruta continúa su aventura en Australia, demostrando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de decidir cada mañana dónde abrir la puerta.