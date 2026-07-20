Alex, 32 años, camionero: "Trabajaba de camarero por 800 € y no era feliz, ahora facturo 16.000 € al mes"

Las claves

Las claves Generado con IA Alex, camionero rumano de 32 años, pasó de trabajar como camarero por 800 € al mes a facturar entre 15.000 y 16.000 € mensuales como transportista autónomo en España. Advierte sobre el duro estilo de vida del transporte y denuncia las malas condiciones de las áreas de servicio, así como la inseguridad y los robos que ha sufrido durante su trabajo. Según FENADISMER, más de la mitad de los camioneros ha sido víctima de robos en los últimos cinco años, principalmente en áreas de descanso no vigiladas de Cataluña, Madrid y Andalucía. Solo el 29% de los camioneros afectados presenta denuncia por los robos, debido a la burocracia y la percepción de baja efectividad de estos trámites.

Alex es un camionero rumano de 32 años que hace apenas una década servía mesas por 800 euros al mes. Decidió dar un giro radical a su vida en España, y hoy factura entre 15.000 y 16.000 euros brutos mensuales como transportista autónomo subido a uno de sus dos camiones

"No era feliz", resume en una entrevista para el podcast Rutas de Éxito. Por eso mismo se armó de valor y, gracias a la ayuda económica de su madre, se sacó el carné para poder ejercer como transportista. Empezó como asalariado y ahora ya tiene dos vehículos propios en circulación.

Pero Alex advierte que no es oro todo lo que reluce. Además del duro estilo de vida que conlleva su oficio, alerta de las malas condiciones de las áreas de servicio españolas, así como de los múltiples robos que ha sufrido y de la inseguridad en general.

Concretamente, el joven camionero afirma que le han robado objetos de valor personales hasta dos veces mientras dormía en la cabina. También sufrió un intento de robo de mercancía mientras estaba estacionado en Madrid. Le cortaron la lona y le abrieron las cajas de cartón.

"No faltó ninguna mercancía porque llevaba ollas y sartenes y no les interesó robarlas", explica. Alex se queja del aumento de estos delitos y de la burocracia que pone trabas para interponer una denuncia.

Según datos de la Federación Representativa de las Pequeñas y Medianas Empresas de Transporte por Carretera en España (FENADISMER), más de la mitad de los camioneros afirma haber sido víctima de un robo durante los últimos cinco años.

Además, el 93 % de estos asaltos se produce de noche mientras los conductores descansan, y el 60 % de ellos en áreas de descanso y polígonos industriales no vigilados. Cataluña, Madrid y Andalucía concentran casi el 90 % de los incidentes, tal como consta en el mapa de puntos negros de la federación transportista.

¿Exceso de burocracia o poca efectividad?

Una de las principales quejas de Alex son los trámites para denunciar los robos. El mismo estudio de FENADISMER señala que solo el 29 % de los afectados interpone una denuncia. ¿El motivo? La mayoría lo considera poco efectivo.

La historia de Alex demuestra cómo el transporte puede ser un ascensor social, si bien también expone las grietas de un sector que exige unos sacrificios personales enormes. Su testimonio pone rostro a una estadística que, cifras en mano, lleva tiempo esperando una solución.