Subastan una vivienda en Sevilla cerca de La Macarena por 20.000 euros: “Tiene casi 150 metros cuadrados”

Las claves

Las claves Generado con IA Se subasta en Sevilla una vivienda de 148,56 m² cerca de La Macarena por solo 20.411 euros. La vivienda incluye plaza de garaje y su valoración catastral es de 204.119,28 euros. El precio por metro cuadrado en la zona ronda los 2.958 euros, por lo que el precio de subasta es muy inferior al de mercado. Para participar en la subasta, es necesario registrarse en la web de la Agencia Tributaria y hacer un depósito del 5% del valor.

El precio del metro cuadrado de la vivienda en Sevilla durante el mes de junio se situó, de media, en 1.960 euros. Es decir, que está a los mismos niveles que cuando estalló la burbuja inmobiliaria allá por el año 2008.

Son datos del portal Idealista que también ponen de manifiesto que, durante el último año, dicho precio se incrementó un 14,5%. Por lo tanto, si buscamos un piso de 150 metros cuadrados, tendría un precio de 294.000 euros.

Pero a partir de solo 20.411 euros se puede optar a una vivienda de estos metros cuadrados en la calle Margarita, muy cerca de uno de los símbolos de la ciudad: La Macarena.

Fecha límite

Así queda recogido en la página web de la Agencia Tributaria (AEAT) donde se dice que “se enajena el 100% del pleno dominio con carácter ganancial de la finca urbana, piso derechas, subiendo la planta primera”.

Y añade: “Tiene una superficie construida de 148,56 metros cuadrados y le corresponde en el sótano la plaza de garaje número 1”.

Quienes estén interesados deben saber que la fecha límite de la subasta es el próximo 27 de julio y que la valoración catastral es de 204.119,28 euros.

Volviendo a la estadística de Idealista, la vivienda estaría ubicada en la zona de La Salle, Avenida Manuel del Valle, Las Naciones. Y allí, el precio medio del metro cuadrado está en 2.958 euros.

Por lo tanto, una vivienda con los metros cuadrados antes indicados vendría a valer, de media, unos 443.700 euros.

Para aquellas personas interesadas, el camino que tienen que recorrer es bastante sencillo. Basta con pinchar en ‘Subastas (Portal de Subastas del BOE)’.

El siguiente paso, dentro del epígrafe ‘Gestiones’, es hacer clic en ‘Buscador de bienes en subasta de la Agencia Tributaria’.

Después hay que seleccionar el tipo de bien subastado: inmuebles, vehículos o muebles. Poniendo el cursor sobre ‘inmuebles’, aparecen aquellos disponibles repartidos por provincias.

La persona interesada puede ver imágenes del bien subastado, así como una serie de datos como la ubicación y descripción, su precio y la fecha límite de la subasta.

Una vez visto el inmueble en la web (casa, local, plaza de garaje, solar…), y elegido el que más se adecúa a las necesidades, la persona interesada tiene que pujar por el mismo.

¿Cómo pujar?

Lo primero que debe hacer la persona que quiere pujar por el inmueble es registrarse en la Agencia Tributaria. Para ello es necesario que tenga un certificado digital, Cl@ve PIN y un DNI electrónico. Dado este paso, el siguiente es seleccionar la subasta en la que se quiere participar.

Cumplido este requisito, es hora de hacer un depósito del 5% del bien por el que se desea pujar. Por tanto, hay que indicar un IBAN de la persona que va a realizar el depósito y las pujas. Hecho, ya se podrá optar al inmueble.

Según cuenta Hacienda, la persona interesada sabrá cuál es la puja más alta, la más alta realizada por él mismo, y el tiempo que queda para seguir realizando pujas. Si dos pujas coinciden, tendrá prioridad la que se haya efectuado antes.

Y, si la persona gana la puja, el beneficiario debe abonar el importe total en un periodo de 15 días. Si no es así, perderá el depósito del 5% antes indicado.