Toni, ingeniero: “Un aire acondicionado pequeño para una habitación son 1.000 vatios, unos 40€ al mes”

Las claves

Las claves Generado con IA Un aire acondicionado pequeño para una habitación consume unos 1.000 vatios, lo que equivale a aproximadamente 30-40 euros al mes si se mantiene encendido toda la noche. El coste de tener un aire acondicionado encendido 8 horas cada noche oscila entre 1 y 1,5 euros diarios, según el ingeniero Toni Rodríguez Reboredo. En el caso de equipos más grandes o varias unidades funcionando, el gasto mensual puede aumentar hasta 70-150 euros, dependiendo del tamaño y potencia. Un ventilador, en comparación, consume solo entre 5 y 6 céntimos por 8 horas de uso nocturno.

La llegada del verano y de las tórridas noches de verano trae consigo una preocupación extra: la factura de la luz. Así, miles de españoles se debaten cuál es la mejor manera de ahorrar en electricidad sin morir en el intento.

De esta manera, para muchas personas mantener el aire acondicionado encendido toda la noche es una necesidad durante estos meses de calor, pero el fantasma del dinero se mantiene.

Por esto, Toni Rodríguez Reboredo, ingeniero, desglosó el consumo eléctrico real de estos aparatos. Así, hay que tener en cuenta factores como el tamaño de la unidad, la duración del uso y el precio del kilovatio hora que determinan el costo por noche y al final del mes.

¿Cuánto gasta el aire?

El ingeniero comenzó acotando que, por ejemplo, un ventilador encendido por 8 horas consume entre 5 y 6 céntimos en total y así planteó la pregunta: "¿Cuánto gasta tu aire acondicionado encendido toda la noche?".

"Un aire acondicionado pequeño para una habitación más o menos pequeñita, te consume unos 1.000 W, lo cual quiere decir un 1kW", planteó el experto, "si lo tenemos encendido toda la noche son 8kW".

De esta manera, calculó que si el kilovatio promedio cuesta unos 15 euros, hay que multiplicar ocho por 0,15 que "es igual a 1,2 euros, eso es lo que te costaría tener el aire acondicionado toda la noche entre un euro y 1,5 euros más o menos".

Así, este número multiplicado por 30, que corresponde a los días del mes, "te sale entre 30 y 40 euros al mes", señaló el ingeniero.

Ahora bien, en el caso de aires acondicionados más grandes y en habitaciones más espaciosas señaló que "igual se te van unos 70 u 80 euros porque durante el día la luz es más cara y además porque el aire acondicionado del comedor lo ponemos a una temperatura más baja porque la estancia es más grande".

Si a esto se le suma que la persona cuenta con dos aires acondicionados, es decir, en una habitación y en el salón encendidos, "igual se te van 100 euros o 150 euros al mes".

De esta manera, el ingeniero resumió que "un aire acondicionado pequeño, entre un euro y 1,5 euros la noche, que son unos 30 euros o 40 euros al mes". En el caso de aires acondicionados medianos el gasto por noche se eleva a "unos dos euros y tres euros".

Por último, los aires acondicionados más grandes, o en el caso de tener dos encendidos, expuso que "igual se te van unos cuatro euros al día". "Pero vaya que lo normal son unos 30 o 40 euros al mes por un aire acondicionado encendido ocho horas al día", concluyó sus cálculos Reboredo.