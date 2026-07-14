Sergio, asesor energético: "Tener el ventilador encendido toda la noche cuesta 2 céntimos, menos que una botella de agua al mes"

Las claves

Las claves Generado con IA El asesor energético Sergio Llorente afirma que tener un ventilador encendido toda la noche cuesta solo 2 céntimos, menos que una botella de agua al mes. Un ventilador de 50 vatios funcionando 8 horas diarias durante un mes supone un gasto total aproximado de 60 céntimos. El consumo de un ventilador es muy bajo comparado con otros electrodomésticos o incluso con bebidas del supermercado. Dormir con ventilador durante el verano apenas afecta a la factura eléctrica, ayudando a mantener el confort sin un incremento significativo del gasto.

Con la llegada del verano y las primeras olas de calor, el ventilador vuelve a convertirse en un imprescindible en miles de hogares españoles.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido en los últimos días de un nuevo episodio de temperaturas muy altas, con valores que pueden superar los 40 ºC en amplias zonas del país.

Pero la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿Cuánto cuesta dejar el ventilador encendido toda la noche? El experto en electricidad Sergio Llorente (@instalaciones_llorente) responde en un vídeo publicado en redes sociales.

Llorente, con 30 años de experiencia ofreciendo soluciones eléctricas, lo deja claro desde el principio: "¿Has pensado cuánto pagas por tenerlo toda la noche enchufado? Spoiler: te cuesta menos que una botella de agua".

Esta afirmación, que podría parecer exagerada, se sustenta en cálculos precisos que nos ayudan a entender cuánto representa realmente este consumo.

Sergio Llorente plantea un ejemplo muy concreto: un ventilador de 50 vatios funcionando a velocidad media.

Utilizando herramientas de medición profesionales como la pinza de potencia y el separador de líneas, Sergio detalla: "Fíjate: 0,021 kilovatios. 0,021 kilovatios por una media de 8 horas durmiendo nos sale 0,168".

Ahora bien, ¿cuánto cuesta esto en la factura? "Multiplicando ese consumo por un precio medio de 0,15 €/kWh, obtenemos unos 2 céntimos por noche. Por 30 días... menos que una botella de agua", explica el experto.

Es decir, incluso si usáramos el ventilador todas las noches durante un mes completo, el gasto total rondaría los 60 céntimos de euro.

En comparación con otros electrodomésticos, o incluso con una bebida de supermercado, este consumo es claramente insignificante.

Este tipo de información es especialmente útil en un momento en que muchos hogares están buscando maneras de optimizar su consumo energético sin renunciar al confort.

Dormir bien durante el verano puede marcar la diferencia en nuestro descanso y salud, y saber que hacerlo con ventilador apenas afecta nuestro bolsillo es un alivio.

Sergio Llorente no solo ofrece consejos prácticos, también promueve el conocimiento eléctrico entre sus seguidores. Como él mismo anima: "Ya sabes, enciéndelos sin miedo y duerme fresquito este verano".

En definitiva, si este verano te preguntas si vale la pena dejar el ventilador encendido por la noche, la respuesta es práctica: sí, compensa.

El gasto es mínimo y el beneficio, tangible. Dormir bien en condiciones razonables no debería verse como un exceso, sobre todo cuando el impacto económico es tan bajo.