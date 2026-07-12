Aitor, el veinteañero que ha logrado su primer empleo: “Ahora tengo un proyecto de vida y puedo ayudar en casa”

Nunca había trabajado, pero hoy tiene un contrato indefinido en una fábrica de embutidos gracias a un programa de inserción laboral para jóvenes con dificultades.

Las claves

Las claves Generado con IA Aitor Hermoso, de 20 años, consiguió su primer empleo en una fábrica de embutidos tras participar en el programa Incorpora de la Fundación "la Caixa". El programa Incorpora le ofreció formación, prácticas y acompañamiento, facilitando su inserción laboral en la empresa Melquíades, reconocida por sus procesos artesanales. Tras unas prácticas exitosas, Aitor obtuvo un contrato indefinido y ahora puede contribuir económicamente en casa y planear su independencia. El programa Incorpora impulsa anualmente miles de contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad, apoyando especialmente a jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral.

Cuando Aitor Hermoso atraviesa cada mañana la puerta de la fábrica sabe exactamente qué tiene que hacer.

Prepara la maquinaria, organiza la producción junto a sus compañeros y coloca cuidadosamente los embutidos que pasarán semanas curándose antes de llegar a las tiendas.

Pero hace apenas un año, no tenía ni idea de que su futuro profesional podría estar ahí.

Con 20 años, estaba atrapado en una situación que comparten miles de jóvenes españoles: nunca había tenido un empleo y no tenía claro qué camino debía tomar.

No era falta de ganas. Era, sobre todo, la sensación de que nadie estaba dispuesto a darle una primera oportunidad.

España continúa registrando la segunda mayor tasa de desempleo juvenil de Europa -un 24,54%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- y la falta de experiencia se convierte en una barrera difícil de romper para quienes intentan acceder por primera vez al mercado laboral.

Fue entonces cuando Aitor llegó al Centro Menesiano Zamora Joven, una de las entidades que colaboran con el programa Incorpora de la Fundación "la Caixa" y allí comenzó un itinerario personalizado de inserción laboral.

Como parte del proceso, analizaron sus intereses, trabajaron competencias laborales y, poco a poco, apareció una posibilidad inesperada.

Se le propuso participar en un curso de Operario Polivalente en la Industria Alimentaria y, según reconoce el joven zamorano, “decidí apuntarme sin saber mucho sobre este ámbito, pero con muchas ganas de aprender”.

Aprender trabajando

Aquella decisión le llevó por primera vez al interior de Melquíades, empresa dedicada a la fabricación y venta de embutidos de porcino.

Fundada en 1956 por Melquíades Rodríguez Delgado, chacinero con raíces en Guijuelo (Salamanca) -la cuna del ibérico-, hoy es uno de los fabricantes más reconocidos de Zamora.

Destacan especialmente por mantener los procesos artesanales en la elaboración de sus productos y, de hecho, la Junta de Castilla y León les otorgó en 2023 el Premio de Comercio Tradicional.

Entre salas de elaboración, cámaras de secado y líneas de producción, Aitor descubrió un trabajo completamente desconocido para él, pero se implicó rápidamente en el proceso de aprendizaje.

Melquíades Rodríguez, tercera generación y actual propietario de la empresa donde Aitor realizó sus prácticas, asegura que la adaptación de los jóvenes que llegan del programa Incorpora es muy rápida.

“Vienen muy motivados y con una dosis de responsabilidad muy alta; quieren aprovechar la oportunidad y se les nota”, asegura.

Aitor Hermoso, usuario del programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa”, y Melquíades Rodríguez, dueño de la fábrica de embutidos. © Fundación ”la Caixa”

Durante las prácticas, los técnicos del programa acompañaron día a día tanto a Aitor como a la empresa para facilitar la adaptación de ambas partes.

Ese seguimiento, habitual en la metodología de Incorpora, permite resolver dificultades durante el periodo de prácticas y favorece que la incorporación laboral tenga continuidad.

El primer contrato laboral

Cuando terminó sus prácticas, llegó la llamada que cualquier joven espera después de su primer contacto con el mundo laboral. Le ofrecieron un puesto de trabajo temporal, que Aitor aceptó “muy contento”.

Meses después llegó otro cambio aún más importante: la empresa decidió convertir ese contrato en indefinido, entre otras razones porque, desde el primer día, “aprendió muy rápido, se hizo responsable de todas las tareas que le adjudicaban y destacó en el grupo desde el principio”, asegura Melquíades Rodríguez.

Aitor Hermoso, usuario del programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa”, trabajando en la fábrica de embutidos. © Fundación ”la Caixa”

Por su parte, Aitor también destaca el apoyo que recibió en todo momento de sus compañeros de trabajo. “Me han ayudado mucho desde que llegué”, comenta, e incide en que ha podido aceptar el puesto porque uno de ellos le lleva todos los días en coche desde Zamora y lo acerca de vuelta a casa.

Su trabajo ahora consiste en preparar los distintos embutidos junto a uno de sus compañeros mediante una máquina especializada y colgarlos luego en perchas para su proceso de curación.

Gestos como este han hecho posible que una primera oportunidad laboral no se quedara solamente en unas prácticas.

Hoy, Aitor cobra un sueldo que le permite colaborar económicamente en casa y, por primera vez, empieza a plantearse un proyecto de vida propio.

“Ahora tengo un sueldo que me permite ayudar un poco en casa y me da la opción de independizarme, entre otras muchas cosas que antes no habría podido conseguir sin ayuda”, cuenta orgulloso.

En el caso de Aitor, esa ayuda llegó de la mano del programa Incorpora de la Fundación “la Caixa”, que impulsa cada año cerca de 40.000 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas más de 9.000 jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral.

La entidad cuenta con otros muchos programas de acompañamiento socioeducativo y acceso al empleo para infancia y juventud vulnerable, entre los que se encuentran CaixaProinfancia, becas de grado, convocatorias de proyectos sociales o las iniciativas Más Infancia y Más Empleo Joven.

Estas iniciativas apoyan cada año a más de 140.000 niños, adolescentes y jóvenes.