Entró en vigor: el Gobierno dice 'adiós' al descuento de la gasolina y diésel con un plan escalonado que subirá el precio

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno elimina de forma progresiva los descuentos en gasolina y diésel, quedando sin ayudas en octubre, lo que incrementará el precio de los combustibles. Se mantienen ayudas específicas para sectores como el transporte, agricultura y pesca, con bonificaciones y devoluciones parciales hasta septiembre de 2026. Las empresas que reciban ayudas no podrán despedir por causas económicas hasta el 30 de septiembre, y deberán contar con planes de movilidad sostenible. Se refuerza el control sobre los precios de los carburantes y se exige a las grandes estaciones de servicio la instalación de puntos de recarga eléctrica de alta potencia.

El pasado 20 de marzo, con motivo de la Crisis en Oriente Medio entre Irán, EEUU e Israel, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió aprobar un Real Decreto-ley que aminorase los efectos de la subida de precio de los combustibles.

Las medidas estaban diseñadas para aligerar la carga económica directa sobre las familias y los sectores más expuestos. El Gobierno decidió ponerle fecha de caducidad el 30 de junio para que diese tiempo a una desescalada bélica que aliviase una crisis económica a nivel mundial.

Sin embargo, si bien el acuerdo de paz entre EEUU e Irán ya se ha firmado en el Memorando de Islamabad, el Ejecutivo ha decidido aplicar una serie de medidas en materia energética, fiscal, sectorial y laboral. El objetivo es que, de forma escalonada, su impacto sea cada vez menor mientras los efectos del conflicto se estabilizan.

Las medidas para energía, carburantes y transporte

El Gobierno ha establecido un calendario decreciente para los descuentos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicados a particulares durante el verano. En julio se fija un descuento de 15 céntimos por litro. Para agosto el descuento desciende a 10 céntimos por litro y en septiembre, último mes con descuento, se queda en 5 céntimos por litro.

Por tanto, a partir de octubre, los descuentos sobre los hidrocarburos estarán totalmente desaparecidos y el combustible volverá a ver incrementado su valor, aunque con unos efectos menores de la crisis de Oriente Medio.

No obstante, si el IPC de los combustibles o de la electricidad/gas natural se repuntase más de un 15% respecto al año anterior, se volverían a activar las ayudas en toda su intensidad. Es decir, el IVA de la luz y el gas bajaría al 10% mientras que el Impuesto Especial sobre la Electricidad se fijaría en 0,5%.

Por otra parte, también se han aprobado rebajas en la base imponible del Impuesto a la Producción Eléctrica (IVPEE): para el tercer trimestre en un 30% y en el cuarto, de un 40%. En el caso de 2027, la bajada será hasta el 3,5% mientras que a partir de 2028, se eliminará de forma indefinida.

En el caso del sector del transporte, los profesionales a través de sus tarjetas específicas gozarán de una ayuda de 10 céntimos en julio, 15 en agosto y 20 en septiembre por cada litro de gasóleo.

Para los transportistas sin devolución parcial se fija una línea de ayudas directas fijas por vehículo que no use baterías. No obstante, estas solicitudes se tramitarán entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2026.

Las otras ayudas del Gobierno

El Ejecutivo no se ha olvidado del sector primario. El gasóleo agrario goza de una prórroga de la ayuda hasta el 30 de septiembre de 2026, cubriendo hasta el 70% del encarecimiento, que a su vez se complementa con una devolución parcial fija del impuesto de hidrocarburos: 6,93€/1.000 litros en julio, 25,86€ en agosto y 44,78€ en septiembre.

Los fertilizantes también tienen su respectivo subsidio, en su caso con un incremento, ahora se fija en 38,33 euros por hectárea para cultivos de secano y 92,50 euros por hectárea para regadío. En el caso del sector pesquero se amplía la ayuda compensatoria hasta el 30 de septiembre.

Sin embargo, si hay una medida social que beneficia a los trabajadores es la prohibición del despido. Hasta el próximo 30 de septiembre, las empresas que reciban alguna de estas ayudas directas no pueden despedir por motivos económicos, de fuerza mayor o productivos.

Tampoco se permite usar los efectos de la crisis para interrumpir la actividad de contratos fijos-discontinuos y las empresas deben tener un plan de movilidad sostenible para sus empleados.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podrá exigir a los mayoristas datos semanales sobre costes y precios para vigilar los márgenes.

Además, publicará una lista de gasolineras con comportamientos anómalos que los consumidores podrán consultar para presentar sus reclamaciones.

Mientras, las estaciones de servicio que superen los 10 millones de litros vendidos en 2025 deberán instalar un punto de recarga eléctrico de al menos 400KW en un plazo de 21 meses, umbral que aumentará a 600kW para las que alcancen ese volumen de ventas a partir de 2027.

La norma también regula la gestión de infraestructuras renovables, el almacenamiento energético y el uso de baterías de emergencia en las islas para reducir la dependencia de combustibles fósiles.