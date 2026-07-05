Lucía tiene 27 años y cambió Madrid por una aldea gallega: "Es muy barato si tienes tus propios animales y un huerto"

Las claves

Las claves Generado con IA Lucía, una joven madrileña de 27 años, dejó Madrid para instalarse en una aldea gallega de nueve habitantes, buscando una vida más sencilla y conectada con la naturaleza. Gracias a su huerto y animales, sus gastos mensuales son muy bajos: apenas 50 euros en la compra y 150 euros en el cuidado de los animales. Además del ahorro, Lucía valora la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la posibilidad de desarrollar un proyecto personal en el entorno rural. Su objetivo a largo plazo es ser autosuficiente, criar vacas en su parcela y contribuir a frenar la despoblación rural con nuevos proyectos ganaderos.

Mientras muchas personas sueñan con una vida más tranquila lejos del ruido y las prisas, pocas se atreven a dar el paso.

Sin embargo, Lucía, una joven madrileña de 27 años, no lo dudó.

Dejó atrás Madrid y se instaló en una pequeña aldea gallega de apenas nueve habitantes para comenzar una nueva etapa marcada por la naturaleza, la autosuficiencia y la búsqueda de una vida más sencilla.

Una decisión que refleja una tendencia cada vez más presente entre los jóvenes de hoy, quienes prefieren abandonar las grandes ciudades para encontrar ese bienestar que entre las prisas y los grandes edificios no suelen encontrar.

En el caso de Lucía, la decisión no fue impulsiva. Su pasión por la naturaleza y sus estudios relacionados con la agricultura sostenible la llevaron a imaginar un futuro muy diferente al que tenía en la capital.

Hoy, mientras restaura con sus propias manos una casa centenaria, construye también un nuevo proyecto de vida.

Lejos del estrés urbano, dedica sus días al cuidado de sus animales, al huerto y a las tareas del campo.

Un cambio que, según explica en un vídeo de Hilux Aventura, también tiene ventajas económicas.

"En lo que más gasto al mes es en mis animales, unos 150 euros", señala Lucía.

La joven asegura que gran parte de los alimentos que consume proceden de su propio terreno, lo que reduce considerablemente sus gastos.

"Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco", añade.

Su objetivo es seguir ampliando la producción para depender únicamente de algunos productos básicos que no puede cultivar.

Pues, tal y como asegura "vivir en un pueblo es muy barato si tienes tus propios animales y un huerto".

Pero el ahorro no fue el único motivo que la llevó a cambiar de vida.

La tranquilidad del entorno, el contacto diario con la naturaleza y la posibilidad de desarrollar un proyecto propio fueron factores decisivos en su elección.

Acostumbrada al ritmo frenético de la capital, Lucía encontró en esta pequeña aldea algo que llevaba tiempo buscando.

"Fue llegar aquí y sentir un pálpito, de decir, aquí me quedo, esta es mi casa", recuerda.

Una sensación que terminó de convencerla de que estaba tomando el camino correcto.

Y es que además de construir una vida más conectada con el entorno, la joven también quiere contribuir a combatir la despoblación que afecta a muchos pueblos españoles.

Por ello, continúa trabajando en la rehabilitación de su vivienda mientras da forma a nuevos proyectos relacionados con la ganadería.

Para financiar esta aventura ha recurrido a parte de los ahorros que consiguió durante su etapa anterior y ya estudia solicitar una ayuda para incorporarse al sector ganadero.

Su intención es criar vacas en su propia parcela y seguir avanzando hacia una vida cada vez más autosuficiente.