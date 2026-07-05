José, agricultor: “Por lo que yo pago a un tío en España, tengo a 16 en Marruecos, no puedes competir”

Las claves

Las claves Generado con IA José Joaquín Moreno, agricultor y ganadero, denuncia la dificultad de competir con Marruecos por los bajos costes laborales en ese país. Afirma que la falta de relevo generacional en el campo español se debe a las ayudas públicas y la desilusión de los jóvenes por las condiciones rurales. Explica que la diversificación de cultivos es clave para sobrevivir ante las inclemencias del tiempo y la inestabilidad del sector agrícola. Considera que solo los tratados europeos pueden igualar condiciones de competencia, ya que muchos productores españoles también cultivan en Marruecos.

José Joaquín Moreno Da Silva es ganadero y agricultor y lleva desde los 15 años dedicado al 100% al mundo del campo. A sus 30 años fue rejoneador y llegó a torear entre 40 y 70 corridas anuales por España, Portugal y Francia.

Ahora, pese a ser ganadero, también dedica tiempo a la agricultura donde abordó las dificultades económicas que enfrenta el sector recalcando que existe una importante competencia con Marruecos por la diferencia de costes laborales y normativas.

Además de esto, reflexionó en el pódcast Rompiendo el Molde, sobre la importante falta de mano de obra de relevo en el campo, señalando que el motivo es que muchos españoles no quieren dedicarse a este sector por el sistema de ayudas públicas.

La realidad del campo español

El agricultor explicó que mantiene cultivos de olivos, viñas, trigo, cebada, avena, girasol y lentejas; expresó que esta diversificación se debe a que en el campo es importante mantener muchos frentes abiertos.

"En el campo es un negocio que no tiene techo, tú estás el 80%, 90% a las inclemencias del tiempo, al agua, al frío, al calor, y entonces pues tienes que diversificar", señaló explicando que utilizando cultivos de diferentes ciclos es posible subsistir frente a la amenaza del clima.

De esta manera, expuso que por lo general los cultivos más rentables son el cereal, cualquier cultivo "arbustivo" como el almendro, el pistacho, el naranjo, la viña, entre otros.

No obstante, que los cultivos sean rentables o no depende de muchos factores incontrolables, por esto el agricultor sentenció que "el campo es muy ingrato, lo que pasa es que también tiene cosas muy buenas, pero es ingrato".

Otro de los factores que afecta la rentabilidad del campo español es el campo de otros países, por ejemplo, Marruecos. Lo cierto es que José Joaquín confesó que esta competencia "nos la hacemos nosotros mismos", porque muchos españoles tienen negocio allí.

Sin embargo, recalcó que es muy complicado entrar a hacer negocios en Marruecos: "Si tú no entras con gente de allí, tú solo allí no puedes hacerlo, pero hay muchos agricultores españoles cultivando naranja, pomelo y chirimoya".

José, agricultor: “Por lo que yo pago a un tío en España, tengo a 16 en Marruecos, ¿cómo vas a competir? no puedes”

Lo cierto es que el agricultor confesó que el motivo de que tantos españoles hayan movido sus negocios al país africano es que "por lo que yo pago a un tío en España, en Palma del Río, en Cuenca, yo tengo 16 en Marruecos, entonces ¿Cómo vas a competir? Tú no puedes competir".

En este contexto, José Joaquín explicó una situación de la que ya han hecho eco sus compañeros de sector: "Tú solamente puedes competir con los tratados que hace la Comunidad Europea". El motivo de esto es que todos los productos tienen las mismas regulaciones y legislaciones con lo cual valen lo mismo.

Además de todo esto, señaló que en España hay un problema que es la España vaciada que "para darle contenido es muy complicado": "Para darle contenido tiene que ser a base de ilusionar a la gente, pero si tú te ilusionas y cada vez recortan más, pues la ilusión va siendo decreciente", confesó.

Esto, al final, ha generado que no haya relevo en este sector porque "por las ayudas no quieren trabajar en el campo (los españoles) y por eso están trabajando inmigrantes".

"Muchos no quieren trabajar por las ayudas. Y luego también estás en clara edad que estás en un pueblo de 4.000 o 5.000 habitantes y estás a 100 kilómetros de la capital y ¿qué haces en un pueblo de estos en invierno a las 5:00 de la noche?", explicó el agricultor.

Con esto, José Joaquín explicó que la clave es ilusionar a estos jóvenes con el trabajo del campo e incentivar que cada vez más personas se dediquen a esta línea de negocio. Sin embargo, reveló que cree que eventualmente la juventud volverá por un hartazgo de la ciudad y buscando la comodidad de los pueblos.