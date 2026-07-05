Decathlon llega a las 84 tiendas con servicio de alquiler para practicar deportes acuáticos: desde 30 euros al día

Con el servicio de alquiler de Decathlon tienes a tu disposición equipos de kayak o paddle surf.

La compañía incorpora 11 nuevos establecimientos con este servicio de alquiler. Una fórmula cómoda y flexible para disfrutar del deporte este verano que facilita el acceso a actividades al aire libre y fomenta un consumo más responsable.

Las claves

Las claves Generado con IA Decathlon ha ampliado a 84 sus tiendas con servicio de alquiler de equipos para deportes acuáticos en zonas costeras de España. El servicio permite alquilar kayaks y paddle surf, con reserva online y recogida en tienda, desde 30 euros al día. La expansión responde al auge del turismo activo y busca facilitar el acceso a deportes acuáticos sin necesidad de comprar ni transportar equipamiento. Esta iniciativa refuerza la apuesta de Decathlon por la economía circular y la sostenibilidad, haciendo el deporte más accesible y responsable.

Llega el verano y la temporada de los deportes acuáticos. Las costas se llenan de aficionados y también de personas que quieren disfrutar de actividades como el paddle surf o el kayak.

Sin embargo, para muchos usuarios, especialmente aquellos amateurs o que el resto del año no viven en zonas de playa, el acceso al equipamiento necesario puede ser una barrera.

Una solución habitual es el alquiler de material deportivo, una alternativa cómoda y flexible para disfrutar de cualquier deporte sin necesidad de realizar una gran inversión ni transportar equipos voluminosos.

En los últimos años, este tipo de servicios han ganado peso dentro de la estrategia de economía circular de Decathlon. En 2024 puso en marcha el primer servicio oficial de alquiler de deportes acuáticos de la compañía y desde su lanzamiento ha crecido un 37%, reflejo del creciente interés por fórmulas más flexibles para disfrutar del deporte.

En 2026, la compañía ha ampliado la red de establecimientos que disponen de este servicio y, tras la incorporación de 11 nuevos puntos de servicio, ya son 84 las tiendas en zonas costeras de toda España que cuentan con alquiler de kayak y paddle surf.

Las nuevas incorporaciones a la red se encuentran en L’Illa, La Maquinista y Manresa (Barcelona), Donostia-San Sebastián, City Donosti, City Tenerife, Jaén, City S’Olivar y pop-up Magaluf (Mallorca), pop-up Chiclana (Cádiz) y pop-up Mogán (Gran Canaria).

Un servicio para impulsar los deportes acuáticos

El servicio permite alquilar equipos de kayak y paddle surf, así como los accesorios necesarios para la práctica de estas disciplinas. Los usuarios pueden reservar el material de forma online y recogerlo posteriormente en la tienda seleccionada, con opciones de alquiler tanto por días como por semanas y está disponible durante la temporada estival.

El servicio se enmarca en un contexto marcado por el crecimiento del turismo activo. Cada vez más viajeros incorporan la práctica deportiva a sus planes vacacionales y buscan soluciones que les permitan disfrutar de actividades al aire libre sin necesidad de transportar o adquirir equipamiento propio.

“En Decathlon llevamos años convencidos de que el futuro pasa por consumir deporte de manera más responsable. El alquiler no es solo una alternativa a la compra, sino una forma de disfrutar de la práctica deportiva diferente: más sostenible y más accesible para todos”, señala Adrián Hervella, Chief Sustainability Officer de Decathlon España.

Con la ampliación de su servicio de alquiler, la compañía continúa afianzando su apuesta por la economía circular y la accesibilidad, una estrategia basada en prolongar la vida útil de los productos deportivos y facilitar nuevas formas de acceso al deporte más allá de la compra.